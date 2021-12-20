Осужденный по делу "Сети" Филинков пожаловался на условия в колонии

Осуждённый по делу "Сети" Виктор Филинков заявил, что в оренбургской колонии ему по 12 часов приходится "смотреть в стену" в одиночной камере. Об этом он сообщил по видеосвязи во время перерыва в заседании суда Оренбурга. Там рассматриваются его иски к колонии. Запись слов Филинкова опубликовал телеграм-канал Rupression.

По словам осуждённого, он уже четыре месяца живёт в одиночной камере. Филинков утверждает, что у него есть только один час в сутки, чтобы написать письма или читать книги. Этого времени ему не хватает.

В сентябре этого года Филинкова в четвёртый раз был отправлен в штрафной изолятор оренбургской колонии №1. Его адвокат Евгения Кулакова заявляла, что причиной помещения в ШИЗО стали "мелкие нарушения, которые при желании можно каждый день штамповать любому заключённому".

Как пишет "Новая газета", в июне 2020 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновными в участии в террористической организации Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, назначив им семь и пять с половиной лет колонии общего режима соответственно. Бояршинову в апреле 2021-го сократили срок на три месяца, приговор Филинкову оставили без изменений. Еще семеро обвиняемых по делу "Сети" получили от 6 лет колонии общего режима до 18 лет строгого режима.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.