Осужденный за поджог в Праге колумбиец планировал и другие акции

Гражданин Колумбии Андрес Альфонсо де ла Ос де ла Круз, который два месяца назад был приговорен к восьми годам тюрьмы за то, что в гаражах Пражского транспортного предприятия поджег три автобуса, планировал и гораздо более масштабные акции.

Об этом сообщает русская служба Чешского радио со ссылкой на издание Novinky.cz. Информацию о том, что именно колумбиец планировал в Праге, издание получило на основании запроса о свободном доступе к информации в Городском суде Праги.

"На основании дальнейшей переписки обвиняемый начал неоднократно посещать мультиплекс Cinema City в торговом центре Atrium Flora и покупать билеты на сеансы с целью осмотра кинозалов во время показов – все это с намерением предпринять активные основные шаги, необходимые для успешного поджога с использованием ускорителей горения за неуточненную сумму вознаграждения в одном из кинозалов после окончания сеанса", - говорится в документе, подписанном председательствующей судьей Даниэлой Сарой Столаржовой.

В Польше де ла Крузу предъявлены обвинения в поджоге двух строительных складов в мае 2024 года. По информации Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), он получал инструкции от связанного с российскими спецслужбами лица, в том числе — руководство по изготовлению и использованию "коктейлей Молотова". В Польше, в случае признания виновным, ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Чешская контрразведка считает, что и в Чехии колумбиец был нанят российскими спецслужбами.