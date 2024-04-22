Осужденный за склонение детей к суициду рассказывает о патриотизме

Александр Глазов, который ранее был приговорён к шести годам тюрьмы за склонение подростков к самоубийству и освобождён досрочно за участие в войне в Украине, читает лекции о патриотизме в подмосковных школах. Заметку на сайте всероссийского общества ветеранов "Боевое братство" с информацией о его выступлении обнаружил телеграм-канал "Говорит НеМосква".

В ней говорилось, что Глазов в рамках мероприятия "С чего начинается патриотизм" рассказал ученикам 8-го класса школы №1 города Котельники в Московской области о службе в зоне "СВО"(так российские власти называют войну в Украине). На сайте и в официальном паблике школы информации об этом мероприятии нет.

В 2019 году Глазов из подмосковного города Люберцы был приговорен к шести годам колонии за склонение подростков к самоубийству. Согласно материалам дела Люберецкого районного суда, он размещал на страницах во "ВКонтакте" информацию для тех, кто собирается покончить жизнь самоубийством.

В суде Глазов признал свою вину. Он заявил, что играл в "игру" "Синий кит". По его словам, выполняя задания куратора, он предлагал подросткам подняться на крыши домов или строительные краны и там себя сфотографировать или перебегать железнодорожные пути перед идущим поездом. Позже ему самому предложили стать куратором, якобы пообещав вознаграждение 800 тысяч рублей за каждого "игрока".

Из протокола следует, что Глазов довел до попытки самоубийства одну девушку, однако ее успели спасти сотрудники полиции.

Об этой игре стало широко известно в 2016 году после выхода статьи под названием "Группы смерти" в "Новой газете". Чтобы стать участниками "Синего кита", пользователи соцсетей размещали на своих страницах специальные хештеги, после чего с ними связывался куратор и давал указания.

Глазов освободился досрочно после участия в войне в Украине. На своей странице в соцсети он разместил публикацию с фотографиями, связанными с ЧВК "Вагнер". Сколько он пробыл в зоне боевых действий, неизвестно. Предположительно, он был ранен.

Вторжение в Украину, начатое Россией в феврале 2022 года, сильно отразилось на школьном образовании в России. В частности, школьников привлекают к шитью одежды для военных, изготовлению окопных свечей и маскировочных сеток, а в самих школах и детских садах развешивают рекламы службы по контракту. Для учеников старших классов ввели "Начальную военную подготовку".