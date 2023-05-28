Осуждённая журналистка пожаловалась на условия в красноярской колонии

Барнаульская журналистка Мария Пономаренко, приговорённая к шести годам колонии по делу о так называемых фейках об армии за публикацию о бомбёжке Мариуполя, заявила об издевательствах над ней в красноярской колонии №22, - сообщает Сибирь.Реалии. Во время перевода из одной камеры в другую сотрудники ФСИН заставили её самостоятельно нести все свои вещи, включая матрас и одеяла. По словам адвоката журналистки Дмитрия Шитова, Пономаренко испытывает сильную боль в пояснице после этапирования из СИЗО Бийска. Когда журналистка обратилась за помощью к другим осуждённым, на неё накричала одна из сотрудниц колонии.
Адвокат в интервью NGS24.RU заявил, что сейчас готовит жалобу на действия сотрудников колонии, которые не только запретили сокамерникам помогать Пономаренко, но и отказались вызвать врача, несмотря на сильные боли у осуждённой. При этом Шитов отмечает, что журналистка на регулярной основе получает лечение и к медслужбе у неё нет претензий. Известно, что после инцидента сотрудница колонии написала рапорт, что Пономаренко якобы обругала её матом. Позже при личном обыске у девушки изъяли блокноты с записями, а также тексты Уголовного кодекса, вытряхнули и разбросали её личные вещи и письма.
- В феврале 2023 года Ленинский районный суд Барнаула приговорил Пономаренко к шести годам колонии по уголовному делу о так называемых фейках за публикацию в телеграм-канале "Цензуры нет". В её посте говорилось, что российские военные уничтожили драматический театр в Мариуполе, "похоронив под завалами сотни людей", которые укрывались там от бомбёжек. Минобороны России отрицает факт бомбардировки театра.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило приговор Марии Пономаренко.
- С апреля по ноябрь 2022 года во время расследования дела и рассмотрения его судом Пономаренко находилась в СИЗО-1 Барнаула. В переписке с Сибирь.Реалии активистка рассказала, что за время ареста у неё выросло "количество тревог и беспокойств", а также обострилась клаустрофобия. В сентябре она совершила попытку суицида в одиночной камере изолятора.
- С ноября Пономаренко находилась под домашним арестом, но в январе 2023 года её вновь вернули в СИЗО из-за нарушения меры пресечения. По словам активистки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны бывшего мужа, который не поддерживает её взгляды. У Марии Пономаренко есть двое несовершеннолетних детей.
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