Осуждённого за антивоенную акцию омича подвергли пыткам в СИЗО

Житель Омска Антон Жучков, осуждённый судом в Москве по делу о планах поджечь автозак во время антивоенной акции на Пушкинской площади, пожаловался адвокату Марии Тереховой на пытки в СИЗО-1 Красноярска, куда его этапировали после приговора.

Как следует из опубликованных "Зоной солидарности" выдержек из адвокатского опроса Жучкова, после его прибытия в красноярский СИЗО оперативники потребовали от него подписать соглашение о сотрудничестве. Осуждённый отказался. За это его перевели в так называемую пресс-хату, где трое заключённых-активистов подвергли его насилию.

"Мы сходили в баню, и по возвращении оттуда они сказали: "Пиши расписку, или мы тебя изнасилуем". Я отказался подписывать. После этого они меня закинули в туалет, начали бить руками по голове, шее, спине. Один держал за руки, второй за ноги, стащили штаны и угрожали использовать для применения насилия ёршик для туалета, так как швабры не было", - рассказал Жучков.

Опасаясь за свою жизнь, он согласился подписать расписку следующего содержания: "Отказываюсь от экстремистских убеждений, а также обязуюсь сотрудничать с ГУФСИН по Красноярскому краю". Сейчас Жучков находится в тюрьме Минусинска, где с помощью адвоката он написал заявление о преступлении в Следственный комитет.

Как отмечает "Сибирский экспресс", от подследственных и заключённых СИЗО-1 Красноярска уже поступали заявления о пытках. Так, в 2023 году туда поместили учителя из Канска, которого осудили на два года по обвинению в стрельбе по баннеру с рекламой контрактной военной службы. Его также избивали и угрожали изнасилованием.