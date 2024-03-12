Осуждённого за антивоенную акцию омича подвергли пыткам в СИЗО

Житель Омска Антон Жучков, осуждённый судом в Москве по делу о планах поджечь автозак во время антивоенной акции на Пушкинской площади, пожаловался адвокату Марии Тереховой на пытки в СИЗО-1 Красноярска, куда его этапировали после приговора.
Как следует из опубликованных "Зоной солидарности" выдержек из адвокатского опроса Жучкова, после его прибытия в красноярский СИЗО оперативники потребовали от него подписать соглашение о сотрудничестве. Осуждённый отказался. За это его перевели в так называемую пресс-хату, где трое заключённых-активистов подвергли его насилию.
"Мы сходили в баню, и по возвращении оттуда они сказали: "Пиши расписку, или мы тебя изнасилуем". Я отказался подписывать. После этого они меня закинули в туалет, начали бить руками по голове, шее, спине. Один держал за руки, второй за ноги, стащили штаны и угрожали использовать для применения насилия ёршик для туалета, так как швабры не было", - рассказал Жучков.
Опасаясь за свою жизнь, он согласился подписать расписку следующего содержания: "Отказываюсь от экстремистских убеждений, а также обязуюсь сотрудничать с ГУФСИН по Красноярскому краю". Сейчас Жучков находится в тюрьме Минусинска, где с помощью адвоката он написал заявление о преступлении в Следственный комитет.
Как отмечает "Сибирский экспресс", от подследственных и заключённых СИЗО-1 Красноярска уже поступали заявления о пытках. Так, в 2023 году туда поместили учителя из Канска, которого осудили на два года по обвинению в стрельбе по баннеру с рекламой контрактной военной службы. Его также избивали и угрожали изнасилованием.
- Жителей Омска Антона Жучкова и Владимира Сергеева задержали 6 марта 2022 года в центре Москвы с коктейлями Молотова в рюкзаках во время антивоенной акции. По версии следствия, они собирались поджечь служебный автомобиль. Во время задержания Жучков и Сергеев приняли капсулы с метадоном, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Их госпитализировали с отравлением.
- В марте 2022 года ФСБ охарактеризовала обвиняемых как "убежденных сторонников радикальной анархистской идеологии", которая ставит своей целью "насильственное изменение основ конституционного строя" России. Из-за этой справки уголовное дело против Жучкова и Сергеева переквалифицировали со статьи "покушение на хулиганство" на "подготовку к теракту", а их самих отправили в СИЗО.
- В апреле 2023 года суд в Москве приговорил Жучкова и Сергеева к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно. Их осудили по статье о приготовлении к теракту, а Жучкова — ещё и в незаконном производстве или сбыте наркотиков. Он должен провести три года в тюрьме, а остальные семь — в колонии строгого режима. Сергеев также отбудет три года в тюрьме, а остальные пять лет – в колонии строгого режима.
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