Двум омичам дали сроки за план поджечь автозак и совершить суицид

Суд приговорил двух жителей Омска Владимира Сергеева и Антона Жучкова к 8 и 10 годам лишения свободы соответственно за план поджечь автозак и совершить самоубийство.

Обоих осудили по статье о приготовлении к теракту, Жучкову также вменили сбыт наркотиков. Три года они проведут в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.

Сергеева и Жучкова задержали в начале марта 2022 года в Москве, когда они шли на антивоенный митинг. Согласно приговору, омичи планировали поджечь полицейский автомобиль. При задержании в рюкзаке Сергеева нашли среди прочего канистру с газовым баллоном и бутылку из-под водки с охотничьей спичкой, пишет "Медиазона".

В автозаке задержанные попытались совершить суицид, приняв большие дозы наркотиков. Их отвезли в больницу, а после выписки отправили в СИЗО по статье о хулиганстве. Позже дело переквалифицировали на подготовку теракта.

Оба уроженца Омска заявляли, что планировали суицид как "протест против военной операции на Украине и конфронтации с Западом". В суде Сергеев подтвердил, что планировал поджечь "автомобиль ОМОНа", и подчеркнул, что Жучков об этом не знал. Сам Жучков с самого начала говорил, что хотел только совершить суицид, "чтобы не видеть, что происходит в мире".

Также Жучкова осудили за сбыт наркотиков на основании показаний Сергеева, которые тот дал после реанимации, без адвоката и, как он утверждает, под давлением. Позже Сергеев отказался от показаний. В суде оба заявили, что приобрели наркотики самостоятельно.