Осуждённому по делу "крымских диверсантов" назначили ещё 19,5 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 19 годам и 6 месяцам колонии строгого режима жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова, ранее осуждённого по делу "крымских диверсантов". Его признали виновным в государственной измене.

По той же статье суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима офицера российской армии Александра Облогу. Согласно карточке дела, приговор был вынесен ещё 27 апреля.

10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила о задержании группы "украинских диверсантов" в Севастополе. Сообщалось, что задержанные – жители аннексированного Крыма, эксперты закрытого в 2014 году Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также капитан 2-го ранга запаса, в прошлом капитан корабля радиоэлектронной разведки Владимир Дудка.​

Дмитрия Штыбликова в ноябре 2017 года приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий. В ФСБ утверждали, что он дал признательные показания. Дудка и Бессарабов вину не признали. Позднее их приговорили к 14 годам колонии строгого режима каждого. Украинские власти отвергают все обвинения в подготовке диверсий.