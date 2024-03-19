Осуждённой активистке запретили посещать библиотеку - из-за Пушкина

В колонии в Бурятии активистке Наталье Филоновой, отбывающей срок по обвинению в насилии в отношении полицейских, запретили пользоваться библиотекой за цитирование стихотворения Александра Пушкина. Об этом она рассказала в письме из колонии, отрывок из которого опубликовала волонтёрка Галина Белявская, переписывающаяся с политзаключёнными. Внимание на публикацию обратило издание Сибирь.Реалии.

Как пишет Филонова, на вечере в колонии, посвящённом памяти Пушкина, пенсионерка процитировала его стихотворное послание декабристам в Сибирь, а также ответ декабриста Александра Одоевского.

"Был вечер памяти Пушкина, где я умудрилась прочитать стихотворение "Во глубине сибирских руд". И ответ декабриста Одоевского, который начертан у меня на родине в Петровском заводе на стене вокзала рядом с мозаичным панно, изображающим приезд Александры Муравьевой и декабристов, которым она привезла "Послание Пушкина "В Сибирь". Сам ответ Одоевского впечатляет не меньше пушкинских строк:

"Наш скорбный труд не пропадет,

Из искры возгорится пламя,

И просвещённый наш народ

Сберётся под святое знамя.



Мечи скуём мы из цепей

И пламя вновь зажжем свободы!

Она нагрянет на царей,

И радостно вздохнут народы!" - цитирует в письме Наталья Филонова ответ декабристов Пушкину.

После этого от активистки, как она пишет, потребовали вернуть книгу Пушкина и запретили ей ходить в библиотеку.

Пушкин направил стихотворное послание осуждённым участникам заговора декабристов, среди которых было немало его знакомых, в начале 1827 года. Стихотворение широко известно, было включено в школьную программу.

Уголовное дело в отношении активистки Натальи Филоновой возбудили в конце октября 2022 года. Ей вменили нападение на сотрудников полиции, одному из которых она якобы сломала палец во время задержания на митинге против мобилизации осенью 2022 года.