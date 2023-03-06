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Приёмного сына антивоенной активистки из Бурятии забрали в детдом

Наталья Филонова в суде

Власти Бурятии отправили в детский дом приёмного сына местной жительницы Натальи Филоновой. Сама Филонова находится в СИЗО по уголовному делу о нападении на полицейского. Её задержали на антивоенном митинге в сентябре прошлого года. Пенсионерке вменяется то, что она якобы избила полицейских. Сама она утверждает, что полицейские получили нечаянные царапины, когда применяли к ней силу при задержании.

60-летняя Наталья Филонова воспитывает 15-летнего сироту Вову Алалыкина. Мальчик находится у неё под опекой, у него есть инвалидность. После задержания Филоновой в сентябре он жил у её родственников, но в декабре органы опеки изъяли подростка и отправили в городскую больницу. Как сообщила изданию "7х7" правозащитница Наталья Низовская, 5 марта ребёнка перевели в Баргузинский детский дом.

Наталья Филонова много лет занимает активную гражданскую позицию. Журналисты рассказывают, что ранее она выступала в поддержку образования, затем защищала политзаключенных, поддерживала оппозиционеров и выходила против присоединения Крыма к России. После начала военных действий в Украине она выразила свое несогласие, попытавшись убрать с городского автобуса символ вооруженного конфликта - букву Z. За это она была оштрафована на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

В уголовном деле, возбуждённом против Филоновой, указывается, что при задержании она нанесла полицейским несколько царапин, в частности, царапину на лице находившейся у неё в руках авторучкой. Филонова говорит, что авторучка была у неё в руках, и майор полиции случайно поранился об неё. Позже в деле появились свидетельства о том, что у одного полицейского был сломан палец. Пенсионерке может грозить до 10 лет лишения свободы.

По сообщению "7х7", в детдоме сказали, что ребёнка могут передать родственникам Филоновой. Для этого его близким нужно обратиться в органы опеки, которые примут решение. Они просили об этом инстанции, где раньше находился Вова, но их проигнорировали.

  • В последние недели правоохранительные органы России несколько раз репрессировали родителей, чьи дети выражали антивоенную позицию. Наиболее известный случай произошёл в Тульской области. Там был отправлен под домашний арест отец-одиночка Алексей Москалёв. Его дочь в школе нарисовала антивоенный рисунок. Девочку поместили в приют. Сейчас органы опеки требуют ограничить Москалёва в родительских правах.
  • 1 марта на жительницу Барнаула составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Её несовершеннолетняя дочь принесла цветы и игрушку к стихийному мемориалу в память мирных жителей Украины, погибших от бомбёжек.

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