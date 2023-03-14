Осуждённую на 16 лет жену наёмника "ЧВК Вагнера" помиловали

Президент России Владимир Путин помиловал осуждённую за производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах Диану Грибовскую - жену наёмника "ЧВК Вагнера", который был осуждён вместе с ней. Об этом сообщило петербургское издание "Ротонда".

Жителей Петербурга, ветеринара Дмитрия Каравайчика и его жену, учительницу физики Диану Грибовскую в 2018 году осудили на 17 и 16 лет лишения свободы соответственно. Суд признал доказанным, что Каравайчик производил амфетамин, а его жена искала клиентов. Каравайчик получил прозвище "русский Уолтер Уайт" (персонаж из сериала Breaking Bad, учитель, ставший наркодилером). Сам он утверждал, что обманывал покупателей, продавая им под видом амфетамина другие вещества. Амфетамин, по словам супругов, им подбросили.

В январе 2023-го журналисты издания "Агентство" нашли Дмитрия Каравайчика на фото встречи основателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина с бывшими заключёнными, проведшими на войне полгода и помилованными. В интервью "Комсомольской правде" он (под псевдонимом) говорил, что поехал воевать в Украину ради помощи своей жене. Сейчас, как сообщается, он опять уехал на фронт.

То, что Грибовская вышла на свободу, подтвердил "Ротонде" её отец, капитан 1-го ранга Владимир Грибовский. "И Дима (Каравайчик) попросил, и мы попросили. Было помилование президента", — пояснил Грибовский.

Журналисты "Ротонды" связывают решение об освобождении именно со службой Каравайчика в "ЧВК". Кремль официально не сообщал о помиловании Грибовской - как ранее не комментировал и помилование наёмников.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин лично вербовал заключённых по российским колониям, по оценкам, стать наёмниками согласились десятки тысяч. Тем, кто не погибнет за полгода, было обещано помилование; известно, что несколько бывших заключённых действительно после полугода на войне оказались на свободе.

Другие новости Радио Свобода: