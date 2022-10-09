Пригожин: из "ЧВК Вагнера" можно уехать либо на пенсию, либо в гробу

В сети появилось видео, на котором близкий к Владимиру Путину бизнесмен и один из создателей "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин беседует с российскими заключёнными, принимавшими участие в боевых действиях на территории Украины. Все четверо собеседников Пригожина, как видно на записи, потеряли на войне конечности.

Издание Baza сообщает, что взамен поездки на войну заключённые получили помилование. При этом один из них, как следует из беседы с Пригожиным, был осуждён за тяжкое преступление, получив 23 года лишения свободы, из которых он отсидел всего десять. "Раньше ты был нарушитель, а теперь герой войны", - говорит ему Пригожин, добавляя, что "те, которых учили всю жизнь (видимо, воевать. – Прим. РС) - драпают, а те, которых никто не учил - идут вперёд, им пофигу".

Двое других заключённых говорят на записи, что после протезирования собираются вернуться в "ЧВК Вагнера". На это Пригожин отвечает, что из компании "можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу".

Где и когда сделана видеозапись - не сообщается.

Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание "Важное истории" сообщало, что таким образом ЧВК завербовала почти шесть тысяч заключённых.