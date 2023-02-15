Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии

Суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии. Её признали виновной в распространении фейков об армии России. Об этом сообщил Сибирь.Реалии адвокат Дмитрий Шитов.
Обвинение запрашивало для журналистки и активистки девять лет лишения свободы.
Пономаренко также запретили в течение 5 лет заниматься публичной деятельностью в интернете. Защита намерена обжаловать приговор.
По версии обвинения, Пономаренко опубликовала в телеграм-канале "Цензуры нет" пост о жителях Мариуполя, которые погибли во время российских бомбардировок городского театра.
"Поверьте мне, там, за решеткой гораздо больше порядочных людей, чем в партии "Едим Россию". До УДО я вряд ли досижу, потому что перемены настигнут нас раньше. На людей в погонах надежды нет, но эти символы, V и Z, должны быть стерты, а тот, кто налепил их на нашу технику, должен сесть. Никогда ни один тоталитарный режим не был так крепок, как перед крахом", — сказала Пономаренко в последнем слове на заседании 14 февраля.
Пономаренко задержали в апреле прошлого года в Санкт-Петербурге и отправили в СИЗО Барнаула. В сентябре на фоне плохого психологического состояния и условий содержания в одиночной камере Пономаренко попыталась покончить жизнь самоубийством.
В ноябре суд перевел Марию Пономаренко на домашний арест, однако в январе 2023 года её вернули в СИЗО из-за нарушения условий меры пресечения. Пономаренко покинула квартиру из-за конфликта с бывшим мужем, который, по ее словам, применил к ней физическую силу.
- В феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил журналистку Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о фейках. Петербургского журналиста Александра Невзорова также заочно приговорили к восьми годам колонии по аналогичному уголовному делу. Оппозиционный политик Илья Яшин был приговорен по делу о фейках к 8,5 годам колонии, муниципальный депутат Алексей Горинов получил 7 лет колонии. Все они высказывались в соцсетях против военного вторжения России в Украину и сообщали о гибели мирных жителей в Буче, Мариуполе и других украинских городах.
- С начала войны в Украине в России было возбуждено 180 уголовных дел о фейках о российской армии. Статья о фейках появилась в Уголовном кодексе сразу после начала военного вторжения в Украину. По мнению правозащитников, с помощью нее в России фактически была введена военная цензура.
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