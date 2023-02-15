Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии

Суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии. Её признали виновной в распространении фейков об армии России. Об этом сообщил Сибирь.Реалии адвокат Дмитрий Шитов.

Обвинение запрашивало для журналистки и активистки девять лет лишения свободы.

Пономаренко также запретили в течение 5 лет заниматься публичной деятельностью в интернете. Защита намерена обжаловать приговор.

По версии обвинения, Пономаренко опубликовала в телеграм-канале "Цензуры нет" пост о жителях Мариуполя, которые погибли во время российских бомбардировок городского театра.

"Поверьте мне, там, за решеткой гораздо больше порядочных людей, чем в партии "Едим Россию". До УДО я вряд ли досижу, потому что перемены настигнут нас раньше. На людей в погонах надежды нет, но эти символы, V и Z, должны быть стерты, а тот, кто налепил их на нашу технику, должен сесть. Никогда ни один тоталитарный режим не был так крепок, как перед крахом", — сказала Пономаренко в последнем слове на заседании 14 февраля.

Пономаренко задержали в апреле прошлого года в Санкт-Петербурге и отправили в СИЗО Барнаула. В сентябре на фоне плохого психологического состояния и условий содержания в одиночной камере Пономаренко попыталась покончить жизнь самоубийством.

В ноябре суд перевел Марию Пономаренко на домашний арест, однако в январе 2023 года её вернули в СИЗО из-за нарушения условий меры пресечения. Пономаренко покинула квартиру из-за конфликта с бывшим мужем, который, по ее словам, применил к ней физическую силу.