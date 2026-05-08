Осуждённый по статье о госизмене житель Бурятии месяц держит голодовку

Осуждённый по обвинению в госизмене студент из Бурятии уже месяц держит голодовку из-за издевательств сотрудников колонии Верхнеуральска Челябинской области. Об этом 23-летний Алексей Бадмаев сообщил своим родителям. Его письмо цитирует журналистка, глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

"Сотрудники обнаглели: вчера меня пинали по ногам и угрожали разбить голову об стену, если не перестану выделываться", - рассказал Бадмаев. По его словам, сотрудники колонии отбирают вещи у заключённых, смеются над ними, оскорбляют и матерят заключённых, будучи "уверенными в своей безнаказанности".

По словам заключённого, он ослаб, но, несмотря на голодовку, его 27 апреля его поместили в ШИЗО на 15 суток за расправленную до отбоя кровать.

Издание "Люди Байкала" уточняет, что заключенный ничего не ест с 8 апреля, то есть голодовка продолжается ровно месяц. Медицинскую помощь ему не оказывают.

В январе 2025 года Алексея Бадмаева приговорили к семи годам заключения. Его признали виновным по статьям об оправдании терроризма и государственной измене. По версии следствия, Бадмаев выступал против полномасштабного вторжения России в Украину, публиковал в соцсетях комментарии, якобы "пропагандирующие деятельность" признанного в России террористическим легиона "Свобода России", а также переводил деньги Русскому добровольческому корпусу, также признанному террористическим.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким, после чего срок Бадмаеву увеличили в два раза - до 14 лет лишения свободы, отмечает Сибирь.Реалии.