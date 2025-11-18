22-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Бадмаева, отбывающего наказание по делу о госизмене в тюрьме в Челябинской области, отправили в штрафной изолятор накануне длительного свидания с родителями, пишут "Люди Байкала".

Свидание должно было состояться с 13 по 16 ноября. 12 ноября родители Бадмаева приехали в поселок Верхнеуральск, где находится тюрьма – у них состоялось краткосрочное свидание с сыном.

На следующий день руководство тюрьмы сообщило, что Алексей Бадмаев помещен в ШИЗО за то, что не сделал зарядку. По словам матери Бадмаева, заключенным не дают команду о зарядке, они должны делать ее самостоятельно, но на практике зарядку делают не все, а только желающие.

"Это очень подлый, нечеловеческий поступок. Сотрудники колонии знали, из какой дали мы приехали. Мы летели шесть часов до Москвы, потом два часа до Магнитогорска, потом два часа на такси до Верхнеуральска. Мы привезли ему его любимой еды, но он так ничего и не попробовал. Мы везли 40 килограммов груза для него", – цитируют "Люди Байкала" мать Бадмаева.

Посылку для сына им пришлось оставить в местной церкви. Родители осужденного также сообщили, что ему не передают письма.

В январе 2025 года Алексея Бадмаева приговорили к семи годам лишения свободы – его обвинили в оправдании терроризма и государственной измене. По версии следствия, он писал во "Вконтакте" комментарии в поддержку легиона "Свобода России" и перевел 500 рублей "Русскому добровольческому корпусу". Обе эти организации, воюющие на стороне Украины, признаны в России террористическими.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. В мае суд увеличил срок Бадмаеву до 14 лет лишения свободы.

Как пишет "Медиазона", до задержания Бадмаев учился на юридическом факультете иркутского вуза.