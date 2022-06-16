Осуждённый за 4 убийства Паша Цветомузыка вышел на свободу

В Красноярске досрочно вышел на свободу Вилор Струганов (известный как Паша Цветомузыка), осуждённый за убийство четырёх человек. Об этом стало известно на суде по делу предпринимателя и политика Анатолия Быкова, на котором Струганов 15 июня давал показания. Об этом адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал NGS24.
По словам защитника, 15 июня Струганов был в судебном заседании в гражданской одежде, без наручников и конвоя. "Он либо освободился условно-досрочно, либо суд поменял неотбытую часть наказания на более мягкую", – пояснил Прохоров.
Струганов давал показания со стороны обвинения, но адвокат считает, что его показания выгодны для Быкова, пишет Сибирь.Реалии. Он не сообщил ничего о причастности Быкова к преступлениям. Зато Струганов поставил под сомнения два эпизода из показаний главного свидетеля обвинения Александра Живицы, показаниям которого суду еще предстоит давать оценку.
По версии следствия, в сентябре–октябре 2004 года Быков нанял Живицу для убийства двоих предпринимателей за 50 тысяч долларов. Живица подготовился к убийству и в ноябре 2004 года в поселке Овинном на ходу из машины выстрелил в предпринимателя, но ему удалось спастись. Второго Живица убил в январе 2005 года в центре Красноярска. Сейчас он отбывает длительный срок.
- Вилору Струганову сейчас 57 лет. Известен в криминальном мире Красноярска под прозвищем Паша Цветомузыка он стал в 1990-е годы. У него сложная история взаимоотношений с Быковым. В 2002 году Быкова осудили за организацию покушения на Струганова. Суд приговорил Быкова к условному сроку, позже судимость была снята.
- В 2015 году Красноярский суд приговорил Вилора Струганова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в организации четырёх убийств в 1990-е годы. Выйти из колонии он должен был только в 2024 году.
- Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков уже осуждён за двойное убийство Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. Сейчас Быкова обвиняют в ещё одном заказном убийстве и в организации преступной группы. Если его признают виновным по всем пунктам, то Быкову грозит пожизненное заключение. Его адвокат считает, что это политическое дело.
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