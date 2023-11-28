Осуждённый за убийство саратовец вернулся с фронта и снова попал в СИЗО

Житель Саратова, осужденный на 20 лет за убийство, вернулся с войны в Украине и снова попал в СИЗО по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Когда 35-летний Дмитрий Семёнов завербовался в ЧВК "Вагнер"— неизвестно, но из последнего приговора следует, что это произошло не ранее мая 2022 года. Как выяснил "Дождь", Семёнов вернулся с войны с помилованием, отсидев восемь из 20 лет за убийство прохожего. Всего к тому моменту, как он завербовался в ЧВК, у него было шесть судимостей.
В 2012 году суд приговорил Семёнова к 20 годам колонии строгого режима за убийство. В сентябре 2011 года вместе с сообщником он договорился ограбить прохожего — 26-летнего сотрудника банка. Во время нападения Семёнов несколько раз ударил мужчину ножом, от чего тот умер.
Семёнову дважды добавляли срок по статье о дезорганизации работы колонии за нападения на сотрудников. Суммарно ему оставалось провести в колонии ещё 15 лет.
Когда Семёнов вернулся с войны неизвестно. Как правило, завербованные в ЧВК "Вагнер" заключённые получали помилование спустя полгода после ухода на фронт. Вероятно, к концу лета Семёнов был уже дома — и в августе 2023 снова был арестован.
Обжалуя арест, Семёнов назвал себя бойцом ЧВК "Вагнер", получившим "множество наград" и помилование президента. Судья посчитал этот довод "не определяющим".
Причина последнего ареста Семёнова не сообщается. Однако "Дождь" обнаружил пресс-релиз МВД региона, в точности совпадающий с обвинением, которое предъявили Семёнову, а также с его возрастом и другими данными. Согласно этой информации, "неоднократно судимый" саратовец ударил ножом на улице мужчину за то, что тот якобы "оскорбил его знакомую".
- После начала войны с Украиной в России на свободу регулярно выпускают убийц, насильников и осужденных за другие тяжкие преступления. Родные убитых и пострадавших протестуют, но безрезультатно.
- К ноябрю, по подсчетам журналистов, президент России Владимир Путин помиловал не менее 17 человек, осужденных ранее за убийство. Все они участвовали в войне в Украине и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже совершили новые преступления.
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