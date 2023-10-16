Осуждённый за взятку бывший замглавы Хакасии ранен в Украине

Осуждённый по обвинению в получении взятки в особо крупном размере бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков отправился из колонии строгого режима на войну в Украине и был там ранен. Об этом сообщило издание 19rusinfo.

По его данным, Новиков отправился в Украину вместе с другими заключёнными из абаканской колонии, а 11 октября во время штурма под Макеевкой в Луганской области получил множественные осколочные ранения ног и попал в госпиталь.

В 2021 году чиновник был приговорён к девяти годам колонии, суд признал его виновным в получении особо крупной взятки от подрядчика. Как отмечает 7x7, в колонии Новиков был бригадиром группы осужд`нных, которая готовила ландшафтные камни для экспорта в Европу.

Редакция 19rusinfo отмечает, что предполагала, что Новиков не отправится прямо на передовую, а использует свой "большой управленческий опыт" на подконтрольных России территориях Украины. "Однако мы ошибались: Новиков после краткосрочной подготовки отправился на передовую", - пишет издание.

После начала войны с Украиной многие осуждённые чиновники отправились на войну, чтобы добиться досрочного освобождения. В июне на фронте погибли осужденные за взятки бывший вице-мэр Арамиля в Свердловской области Александр Мельников и экс-руководитель красноярского Центра реализации социальных проектов Максим Бархатов, отмечает 7х7.

В начале кампании осуждённых вербовали в ЧВК "Вагнер", а затем начали отправлять непосредственно в армию, в подчинённые Минобороны отряды "Шторм Z". Неоднократно сообщалось о больших потерях в этих подразделениях, которые используют на фронте подобно штрафбатам времён Второй мировой войны.