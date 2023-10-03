Reuters: отряды "Шторм-Z" российская армия использует как штрафбаты

Агентство Reuters опубликовало расследование о воюющих в Украине российских подразделениях "Шторм Z", которые используются на самых сложных участках фронта. Как говорится в расследовании, отправка в эти подразделения стала одним из методов наказания для провинившихся военнослужащих. Фактически речь идёт об аналоге штрафных батальонов, существовавших в Красной армии во время Второй мировой войны.

Reuters ссылается на 13 человек, знакомых с ситуацией вокруг этих отрядов, в том числе на пятерых их бойцов, а также членов их семей. Все они пожелали сохранить анонимность.

"Бойцы "Шторма" - это просто мясо", - цитирует агентство одного из своих собеседников, бойца регулярной армии. Он утверждает, что командование в боях под Бахмутом приказывало военнослужащим не оказывать медицинскую помощь раненым бойцам "Шторма", относясь к ним как к расходному материалу (по словам военного, он нарушил приказ, и раненым всё же помогли).

Российские военные и прокремлёвские СМИ официально признают наличие отрядов "Шторм-Z", некоторые даже упоминают о том, что их формируют в том числе за счёт вербовки заключённых. Однако Reuters утверждает, что первым собрало доказательства использования этих отрядов в качестве аналогов штрафбатов.

Среди провинностей, за которые отправляют в отряды "Шторм" — употребление алкоголя, наркотиков и отказ от исполнения приказов. В каждом из отрядов примерно 100-150 человек, они являются частью более крупных подразделений, отправляются на наиболее сложные участки фронта и, как правило, несут самые большие потери. Один из собеседников Reuters, завербованный на фронт из колонии, утверждает, что в его отряде под Бахмутом в июне уцелели только 15 из 120 человек.

Reuters отмечает, что, в отличие от ЧВК "Вагнер", куда вербовали заключённых ранее, отряды "Шторм-Z" напрямую подчиняются минобороны. Российское военное ведомство на запрос Reuters не ответило.