Освобождённые политзаключённые Беларуси поблагодарили Украину

В Украине в воскресенье прошла первая после освобождения пресс-конференция освобождённых накануне в Беларуси политзаключённых. В ней приняли участие Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Александр Федута и Владимир Лабкович. Точное место не сообщалось по соображениям безопасности, на пресс-конференцию пускали только по приглашениям.

Как сообщает корреспондент "Новой газеты.Европа", Мария Колесникова поблагодарила за участие в освобождении президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а также украинский народ - за гостеприимство. "Мы представляем, как это невероятно тяжело в это время войны, когда сам украинский народ так страдает, нас так поддерживать, так окружать заботой, это чувствует каждый из нас", - сказала Колесникова. Она выразила признательность принявшему решение об освобождении белорусскому авторитарному лидеру Александру Лукашенко и выразила надежду на то, что процесс освобождения политзаключенных продолжится.

Освобождённые также отметили, что у них нет каких-либо документов, и подчеркнули, что очень удивились тому, что оказались именно в Украине. Говоря о войне России против Украины, все они осудили её и призвали к её завершению.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в воскресенье рассказал, почему большая часть освобождённых накануне в Беларуси политзаключённых прибыли в Украину - чего не было при предыдущих освобождениях.

Общаясь с журналистами на пути в Берлин, где должны пройти переговоры с представителями США и стран Европы о мирном плане, Зеленский отметил, что в преддверии освобождения политзаключённых Минск и Киев контактировали на уровне разведок.

"Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился ко мне, сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных. Они не хотят передавать их через ту или иную страну Европейского Союза, но если я это поддержу, то готовы передать их через Украину", - рассказал Зеленский о своём разговоре с главой военной разведки Минобороны (ГУР) Украины Будановым. "Я сказал: "Безусловно, поддерживаем, готовы принимать"", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что среди политзаключённых были и пятеро граждан Украины. "Безусловно надо забирать и своих, и белорусских политзаключённых. И именно таким образом мы принимаем решения", – сказал президент.

Накануне Зеленский подчеркнул, что "благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев".

13 декабря после переговоров со спецпредставителем США Джоном Коулом в администрации белорусского авторитарного лидера Алексадра Лукашенко объявили об освобождении 123 политзаключённых и отметили, что это произошло "в рамках договорённостей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций против компании "Беларуськалий".

Подавляющее большинство освобождённых - 114 - были вывезены в Украины. Среди них были и известная оппозиционная активистка Мария Колесникова и недопущенный к выборам президента 2020 года Виктор Бабарико. Ещё 9 заключённых, включая Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, передали Литве.

С середины 2024 года власти Беларуси освободили несколько сотен человек, осужденных по обвинениях в экстремизме и других политических преступлениях, что, по мнению аналитиков, является попыткой Лукашенко ослабить свою изоляцию от Запада. После прихода к власти Дональда Трампа Беларусь неоднократно посещали представители США. В обмен на снятие части санкций с Беларуси были освобождены более 200 политзаключённых, в том числе видные оппозиционные деятели и журналисты, многие из которых были за решёткой с 2020 года. В тюрьмах Беларуси, по оценкам правозащитников, остаются около 1000 осуждённых по политическим мотивам.