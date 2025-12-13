Белорусская политзаключенная Мария Колесникова вышла на свободу

В Беларуси освободили политзаключенную Марию Колесникову, сообщает издание "Зеркало" со ссылкой на сестру оппозиционерки Татьяну Хомич.

Также на свободу вышел лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий. Как пишет правозащитное движение "Весна", он провел в заключении 1613 дней.

Среди освобожденных – пять граждан Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский. "Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев", – написал он в своем телеграм-канале.

Всего, как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", который ведут сотрудники пресс-службы Александра Лукашенко, авторитарный лидер Беларуси помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность". Точный список освобожденных пока неизвестен.

Согласно сообщению, это решение было принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и в связи с отменой санкций против "Беларуськалия".

Об освобождении политзаключенных было объявлено после переговоров специального посланника президента США Джона Коула с Александром Лукашенко в Минске.

