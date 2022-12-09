Заложница и торговец смертью. Споры об обмене Бута на Грайнер

В аэропорту Абу-Даби состоялся, возможно, один из самых громких обменов заключёнными между Россией и США за многие годы. Россия отпустила на свободу двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, задержанную зимой и обвинённую в контрабанде наркотиков, а взамен получила легендарного торговца оружием Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме 15 лет.

Относительно умеренные отклики лояльных россиян:

Николай Стариков:

Хочется поздравить родных Виктора Бута, которые 15 лет ждали его возвращения.

При этом, хочется отметить, что они не просто ждали, а Алла Бут действительно боролась за возвращение своего мужа и огромный вклад во всё это.

Вместе с тем надо обязательно отметить и мужество самого Виктора. Получив этот неоправданный приговор в 25 лет ни за что, он не только не оказался сломленным, но сохранил присутствие духа.

Стас Натанзон:

Американка вернулась на свою родину, убийца вернулся в компанию убийц

Вокруг дела Виктора Бута много мифов и легенд. Причем, сделанных на высоком уровне, с привлечением киношников. К сожалению, большинство журналистов - причем, не только за границей, но и в России - не разбираясь в деле, повесили на Бута клеймо "оружейного барона". А следом - всю голливудскую семантику, с этим связанную. Деньги, женщины, высокие связи, убийства и так далее.

Все это, как и само определение "оружейный барон" в отношении Бута, имеет мало общего с реальностью. Кто сталкивался с этой историей по-настоящему, вглубь, тот знает, что никаких особых денег, а тем более убийств и женщин, там не было и нет. Все эти годы супруга Виктора Алла на последние сбережения пыталась и выжить сама, и как-то бороться за мужа.

Виктор был просто владельцем транспортной компании, которая брала разные легальные заказы. В том числе, возила военные грузы. В этом нет ничего особенного - прямо сейчас десятки частных самолетов, судов и автомобилей везут куда-то в мире военные грузы. Помните частный склад с вооружением, который был взорван в Чехии? Ну вот. Что там, тоже "оружейный барон" был? И где про него фильм из Голливуда?

Это была банальная история про передел и отжим бизнеса. Которая превратилась в блокбастер, долгий политический скандал и трагедию одной отдельно взятой семьи. Хорошо, что это закончилось - хотя бы так.

Кирилл Шулика:

Но вообще обмен Бута на Грайнер говорит о том, что российско-американские контакты на непубличном уровне существенно лучше, чем на публичном и вообще все лучше, чем нам говорят.

Все это новости хорошие, конечно.

Кроме того, американцы не бьют горшки и не оставляют много возможностей для взаимодействия с Кремлем. Обмен говорит, что обе стороны вполне договороспособны.

Есть и совершенно оголтелые заявления:

Дмитрий Аграновский:

Возвращение Виктора Бута - отличные новости! Ещё бы отменять наших братьев Радована Караджича, Ратко Младича и Джулиана Ассанжа. За них было бы отлично отдать Навального, Яшина и прочий забандеровский мусор.

Модест Колеров:

Пошел ли бы Байден на обмен Бута на Грейнер, если бы она не была чёрной и баскетболисткой? Нет. Театр продолжается

Маргарита Симоньян:

Бута хотели обменять на Уилана, а обменяли на Грайнер.

Потому что между героем-разведчиком, увешанным наградами морпехом, пострадавшим за службу Отечеству, и наркозависимой чернокожей лесбиянкой, пострадавшей за вейп с гашишем, современный американский избиратель выбирает очевидное.

Борис Корчевников:

На кого обменяли русского предпринимателя и явно очень крупную фигуру в большой и долгой геополитической игре - Виктора Бута?

На наркоманку и извращенку.

Обмен показывает тенденцию к ухудшению отношений России и США

А на кого минувшей Пасхой обменяли абсолютно невиновного человека святой жизни, лётчика Ярошенко, которого так же, как Бута, схватили просто на улице в командировке и упекли в американские застенки, пытая в них и «выбивая» лживые наветы?

На придурка - охранника американского посольства в Москве, который напился и подрался где-то.

То есть нам возвращают - просто по беспределу, незаконно взятых там в плен достойных людей, а мы им - часто - просто их же уголовников.

Сергей Марков:

Сейчас появились надежды, что обмен Бута на Грайнер может стать шагом на пути к улучшению отношений России и США. Оставьте эти надежды. Обмен показывает наоборот тенденцию к ухудшению отношений России и США в ближайшем будущем.

Почему США пошли на явно не выгодный им обмен? Потому что Байден знает, что отношения будут хуже и боится, что в результате начнутся расправы над гражданами США в российских тюрьмах и гибель Грайнер повесят на него, перед выборами.

Оппозиционные Путину комментаторы рады за Грайнер, но в то же время и встревожены.

Павел Каныгин:

Человек, который снабжал оружием террористические режимы и диктаторов по всему миру, выступал таким прокси в делах, где Кремлю не хотелось отсвечивать напрямую и пачкать ручки, обменяли на спортсменку, которая прилетела в Шереметьево с картриджем жидкого гашиша для личного пользования.

Это не только про успех дипломатии и переговорный риал политик. Это, конечно, в первую очередь про ценности: в российской реальности с ее «истинно европейскими традициями» и скрепами — барыжить оружием по спецпоручению государства - это не криминал. Бут - это не мистер смерть, Бут — это честный бизнесмен-государственник, впоследствии узник совести в заокеанских застенках и герой-страдалец. И его сейчас, конечно, надо в Госдуму - в соседнее кресло к Андрею Луговому.

Если когда-то давно Кремль еще пытался соблюдать приличия и открещивался от таких зашкварных историй, то сейчас в этом нет никакого резона. Воюющий со здравым смыслом режим должен встретить своего героя со всеми почестями и наградить за верную службу.

Илья Вайцман:

Обмен Бута на Грайнер – очередная явка РФ с повинной

А что, братцы, как полагаете? Торговец оружием В. Бут, обменянный нынче на взятую в заложницы баскетболистку Грайнер теперь кем у путина будет? В Госдуму двинут, депутатом - или бери выше, сразу в федеральные министры его трудоустроят? В порядке компенсации за годы лишений, так сказать...

Виктор Шендерович:

Обмен Бута на Грайнер - очередная явка РФ с повинной. Система ценностей двух государств предстала тут в полном сравнительном блеске.

Америка вернула на родину свою гражданку, цинично взятую в заложницы. Собственно, для того и взятую, чтобы обменять на что-то или кого-то.

Обменяли в итоге на классово близкого торговца смертью, который теперь, можно не сомневаться, пойдет на пропагандистскую растопку: "своих не сдаем!"

В том-то и дело, кто кому свой...

Американка вернулась на свою родину, убийца вернулся в компанию убийц.

Леонид Волков:



Понятна американская оптика: защищать своих граждан любой ценой. Заслуживает уважения.

Но если с какой-то «общемировой» оптикой на это глянуть, на «большую картинку» посмотреть…

хватай случайных заложников - меняй на статусных преступников

Ну такое. Стимулируют Путина набирать «обменный фонд», хватать просто случайных людей. Иностранным гражданам в России и без того было небезопасно, но теперь будет совсем страшно: террористу Путину прямо послан сигнал, что заложников у него будут выкупать, не считаясь с ценой.

Фёдор Крашенинников:

Действительно, выглядит все не очень: хватай случайных заложников - меняй на статусных преступников

Дмитрий Колезев:

Любой иностранец, который собирается в Россию, понимает, что он тоже может стать «обменным фондом».