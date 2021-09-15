От Балтики до Тихого. Вадим Штепа – о региональной специфике

Выборы 19 сентября наглядно подтвердят, сколь резок электоральный контраст России с другими государствами-федерациями. Состоятся выборы не только Государственной думы, но и 39 региональных парламентов, то есть почти в половине субъектов Российской Федерации. Если бы в один день проходили выборы в сопоставимое количество легислатур американских штатов или ландтагов германских земель, то основное внимание избирателей и журналистов было бы сосредоточено именно на них. В реальных федерациях именно региональные законодательные органы принимают основные решения, касающиеся жизни граждан.



В России же, напротив, выборы в региональные законодательные собрания почти не вызывают интереса – по той простой причине, что эти парламенты практически ничего не решают. Ещё во время первого путинского срока региональное законодательство "привели в соответствие с федеральным", как это тогда называлось. И выглядело прямым издевательством над понятием "федерация", которое как раз и подразумевает возможность различия региональных законов. С тех пор в России наблюдается такой лингво-политический парадокс – "федералы" выступают самыми активными противниками федеративного многообразия и насаждают полную законодательную унификацию регионов.



Например, в последние годы сломано много копий в спорах о том, должны ли преподаваться местные языки в школах национальных республик. В федеративной Германии просто бы не поняли, о чём этот спор: там все школьные программы составляются на уровне земель и никакие берлинские чиновники не имеют права вмешиваться. Но выдвинуть подобный предвыборный лозунг сегодня не рискнет ни один кандидат в Карелии, Мордовии или Чувашии, где предстоят выборы в республиканские органы власти. В нынешней России такие требования легко могут быть приравнены к сепаратизму, со всеми вытекающими уголовными последствиями. Именно поэтому почти нет и предвыборных лозунгов, подчеркивающих специфику того или иного региона, нет конкуренции программ их экономического развития. Впрочем, тут есть и другая причина – собственные институты экономического развития в регионах практически отсутствуют, программы для них придумывают "федералы", порой не учитывая интересов местных жителей.

Полностью обезличить и закатать в унитарный асфальт страну от Балтики до Тихого океана невозможно

Запрет региональных партий, ставший одним из первых мероприятий по возведению "вертикали власти", лишил российские края, области и республики политической субъектности и превратил их в "клоны", которые голосуют практически одинаково, с разницей в несколько процентов. Хотя даже в унитарной Франции региональные партии действуют совершенно свободно, их представители избираются и в местные парламенты, и в Европарламент, и результаты этих выборов предсказать невозможно. А в России различные региональные гражданские сообщества могут выражать свои политические интересы лишь через федеральные партии, но эти попытки чаще всего безуспешны, потому что каждая из этих партий управляется своим московским "политбюро".



Тем не менее, полностью обезличить и закатать в унитарный асфальт страну от Балтики до Тихого океана невозможно. Федералистские идеи регионального самоуправления продолжают пробиваться у оппозиционных кандидатов, вроде петербуржца Кирилла Страхова. А иногда они прорастают даже в тех партиях, чьё отличие от кремлевской политики кажется весьма сомнительным.



Можно вспомнить Сергея Фургала, победившего на губернаторских выборах 2018 года. Он был кандидатом от ЛДПР, но затем выдвинул лозунг "Моя партия – Хабаровский край". И, видимо, основной причиной его ареста стал тот факт, что рейтинг свободно избранного губернатора в крае превзошел рейтинг Путина, а участники массовых протестов в его поддержку выходили на улицы с региональными флагами, что выглядело для России беспрецедентным. Вероятно, власть испугалась появления популярных региональных политиков. На сентябрьские выборы в Госдуму попытался выдвинуться Антон Фургал, сын арестованного губернатора. Но, несмотря на то что ему удалось собрать даже больше подписей для регистрации, чем необходимо, избирательная комиссия не зарегистрировала Фургала под надуманным предлогом.



Некоторые региональные отделения федеральных партий могут существенно отличаться от своего московского руководства. Показательный пример – лидер КПРФ в Республике Коми Олег Михайлов, который ещё два года назад заявил, что Москва по отношению к регионам проводит "колониальную политику". Михайлов был одним из организаторов протестного движения против строительства в Шиесе полигона для московского мусора. Столичное партийное руководство тогда его в этом не поддерживало, поскольку разделяло централистскую идеологию. Однако сегодня именно Михайлов возглавляет региональный список КПРФ на выборах в Госдуму. Очевидно, центральные руководители КПРФ понимают, что без такого активиста, как Михайлов, партия может утратить популярность в республике.



О федерализме иногда рассуждает и Максим Шевченко, лидер Российской партии свободы и справедливости. Правда, делает это довольно осторожно. На недавнем круглом столе в Казани Шевченко заявил: "Считаю, что в реальной федерации должен быть один жесткий запрет – на выход из федерации". Это весьма характерно для нынешних российских политиков – первым делом говорить о "запретах". Показательно, что Шевченко ни разу не произнес слова "договор", с которого и начинается всякая федерация: её субъекты объединяются взаимными интересами, а не жёсткими запретами". Но, видимо, это исходное представление о федерации слишком рискованно…

В начале текущего года группа политиков и общественных деятелей из различных регионов России пыталась зарегистрировать Федеративную партию, которая как раз выдвинула в своей программе принципы межрегиональной договорности и управленческой децентрализации. Они надеялись принять участие в парламентских выборах, но, видимо, не учли изменения политического климата в России, при котором такие идеи кажутся власти неприемлемо радикальными, хотя они совершенно естественны для всякой федерации. Партия, конечно, не была зарегистрирована, и более того, ее лидер, липецкий депутат Олег Хомутинников, после угрозы уголовного преследования был вынужден уехать из России.



Сегодня, в условиях практически полной зачистки политического пространства, идея бойкота выборов становится все более популярной. Однако кандидат в депутаты Госдумы из Тамбова, участник создания Федеративной партии Владимир Жилкин справедливо спрашивает: "К чему конкретно призывают сторонники бойкота? Просто опустить руки и смириться с происходящим произволом?"



Многие кандидаты в регионах стараются выглядеть максимально лояльными власти, чтобы минимизировать риск снятия с выборов. Но если им удастся победить, то они постепенно начнут проводить самостоятельную политику. Сергей Фургал перед выборами 2018 года не называл себя оппозиционером, но, когда выиграл, стал активно защищать интересы Хабаровского края. Возможно, такие неожиданные трансформации мы увидим и после нынешних выборов. Федерация будет неизбежно прорастать сквозь асфальт унитаризма…

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт"



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