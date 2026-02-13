От "К суду истории" к премии ФСБ за "Андропова". Умер Рой Медведев

Союзники Украины согласовали выделение ей помощи на 38 миллиардов долларов
В Мюнхене открывается Международная конференция по безопасности
Журнал Atlantic об отношении Владимира Зеленскому к возможному миру с Россией
Делегацию РФ на новом раунде переговоров с Украиной возглавит Владимир Мединский
Спецслужбы России пытаются шантажом заставить родственников украинских военнопленных регистрировать Starlink
Центробанк России понизил базовую ставку по кредитам с 16% до 15,5%
Несколько тысяч российских туристов застряли на Кубе из-за топливного кризиса
Книга недели: Воспоминания Надежды Чулковой
Умер Рой Медведев