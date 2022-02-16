От кого зависит отпуск дипломата Марии Захаровой?

16 февраля наступило, большая война между Россией и Украиной, к счастью, не началась. Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова иронизирует в соцсетях над "предсказателями" даты начала нового российского военного вторжения на украинскую территорию. И предлагает присылать новые даты, чтобы она "планировала отпуск". А ее шеф, министр иностранных дел Сергей Лавров заявляет о победе российской дипломатии, надавившей на страны Запада, – несмотря на то что Москва так и не получила гарантий нерасширения НАТО, но добилась возобновления диалога по важным проблемам безопасности. Правда, согласие на обсуждение этих проблем США и НАТО дали с самого начала кризиса.

Президент США Джо Байден вчера напрямую обратился к российскому народу, подчеркнув, что в Америке не считают россиян врагами и выступают против войны России с Украиной.

Владимир Путин встречался в Кремле с Олафом Шольцем – это была его первая личная встреча с новым канцлером ФРГ. Ситуация вокруг Украины была главной темой встречи, затрагивались, разумеется и вопросы сотрудничества в области энергетики, включая судьбу газопровода "Северный поток – 2", лицензию на использование которого Европейская комиссия пока так и не дала. Нынешнюю ситуацию в Донбассе на итоговой пресс-конференции Путин сравнил с операцией НАТО в Сербии в конце 1990-х годов. Шольц немного опешил.

В Украине, несмотря на сообщения об отводе части российских войск от украинской границы и заявления Путина и Лаврова, к заявлениям Москвы о том, что она и не планировала вторжение на украинскую территорию, относятся с недоверием. И продолжают ждать если не полномасштабной войны, то серьезных провокаций в Донбассе.

Мощной кибератаке вчера подверглись сайты банков и государственных структур Украины. С перебоями работали порталы Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Специалисты Центра информационной безопасности Украины не сомневаются, что за этой атакой стоят российские хакеры, пользующиеся государственной поддержкой. В середине января неизвестные хакеры атаковали по меньшей мере 70 государственных сайтов Украины, в том числе порталы кабинета министров, МИДа и других ведомств. Собеседник Радио Свобода пресс-секретарь хакерской группы "Украинский киберальянс" Андрей Баранович.

Судебное разбирательство по новому уголовному делу против Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи отложено на несколько дней. У заключенного Навального сейчас длительное свидание с женой, разрешенное раз в полгода. Навального судят прямо в колонии в Покрове, где он содержится, хотя практика выездных заседаний, тем более на территории колонии ФСИН, крайне редка. Мы вчера рассказывали, с чего начался суд над Навальным и в чем конкретно его обвиняют. А итоги первого дня суда подводит в своем репортаже побывавший в Покрове корреспондент Радио Свобода Иван Воронин.

Прошло уже полгода с момента захвата Кабула вооруженными отрядами признанного во многих странах террористическим движения "Талибан" и ухода из Афганистана американских войск. Талибы заверяли, что будут соблюдать права афганцев, не закроют школы для девочек, а женщины получат возможность работать в правительственных структурах. Удалось ли за это время талибам сформировать нормально функционирующее правительство, добиться признания на международной арене?

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