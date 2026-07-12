От российских ударов погибли жители Кривого Рога и Херсона

Российские беспилотники 12 июля атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге. Погибли два человека, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. Помимо предприятия, повреждена также инфраструктура.

Также атаке дронов подвергся Никопольский район Днепропетровской области, там погиб 66-летний местный житель, сообщили власти. Повреждены административное здание, частные дома, хозяйственная постройка и грузовик. В городе Днепр под удар попало предприятие пищевой промышленности.

В Херсоне в результате российского удара по Корабельному району погиб один человек, трое были ранены. Об этом сообщил глава городской администрации Ярослав Шанько.

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Украину 13 ракетами и 115 беспилотниками различных типов. Ударов баллистическими ракетами этой ночью не было. Зафиксировано попадание 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 19 ударных БПЛА в 12 точках, сообщили в Воздушных силах ВСУ.