"От стариков защитят снайперы". Путин на Пискаревском кладбище

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, президент посетил Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок в память о павших бойцах и жертвах блокады. Кадры с идущим по кладбищу одиноким президентом и охраняющими его снайперами стали темой многочисленных комментариев в соцсетях.
Одинокий Путин на кладбище...
Смельчак какой. Не побоялся выйти на свежий воздух.
Один. За всю страну. Не побоялся коронавируса, спрятавшегося на кладбище, пришел. Больше-то некому... только быдло какое-то поодаль ошивается, работать мешает.
Одиночество - любимое состояние В. В. Путина.
Вам нравится, что человек во главе страны настолько явно подчеркивает свою дистанцию от людей?
Вроде бы уже надо перестать удивляться этим картинкам. Путин – один, и на версту вокруг никого. Начиная с того памятного кортежа, который ехал по вымершей Москве. Один возлагает цветы к Вечному огню, один на Пискаревском кладбище, один в чистом поле отвечает на вопросы журналистов. Вам нравится, что человек во главе страны настолько явно подчеркивает свою дистанцию от людей?
Какие странные длиннофокусные объективы у фотографов кремлёвского пула.
Загадка:
Идёт дед,
В бронежилет одет.
Народ не пускают,
Снайперы прикрывают.
Из-за приезда президента вход на кладбище перекрыли, в том числе настоящим блокадникам – журналист канала "Патифонькин" пообщался с 89-летней Анастасией Петровной, которая рассказала, что пришла на кладбище пешком, чтобы возложить цветы, но не может туда попасть.
Блокадники за забором мёрзнут и ждут, когда Путин закончит позировать
Наш президент под защитой автоматчиков посещает Пискарёвское кладбище в День освобождения Ленинграда от блокады.
За забором ожидают родственники блокадников, пришедшие почтить их память.
И это совершенно обыденная ситуация. Подумаешь, какие-то ленинградцы...
Блокадники за забором у Пискарёвского кладбища часами мёрзнут и ждут, когда Путин закончит позировать, а в них сверху целятся особо патриотичные снайперы – но ветеранов оскорбляешь, отрицаешь победу и оправдываешь фашизм всё равно ты.
Память о войне и блокаде нужна только для красивой картинки в телевизоре
Ради Путина на Пискаревский мемориал в Питере не пустили блокадников и ветеранов, оставив их мерзнуть в метель за забором кладбища.
В этом вся суть путинского режима. Память о войне и блокаде нужна только для красивой картинки в телевизоре. А от стариков защитят снайперы
Лучше иллюстрации того как власти по разному относятся к сакральности самой ВОВ и к жертвам ВОВ не найти
89-летнюю блокадницу не пускали на Мемориальное кладбище, пока его посещал Путин. Видимо, сочли, что она может быть угрозой его жизни. А ведь именно в этот святой день он мог показать свое единение с народом, поговорить с пришедшими блокадниками, поддержать их. А не прятаться от них на пустом, зачищенном от людей, кладбище. Позорище!
Интересно, почему он больше доверяет снайперам – это же абсурд... Маленькая одинокая фигурка на снегу. Или в каждом яйце по игле?
Другие комментаторы считают, что в кадре со снайперами нет ничего из ряда вон выходящего.
Время предвоенное, все должны быть начеку
Вся сетка в этом. Меж тем есть закон о госохране высших должностных лиц, его реализацию мы и видим на фото. Время предвоенное, все должны быть начеку.
Кроме венка, президент оставил букет цветов на братской могиле, где, как удалось установить по документам, похоронен его брат, умерший в блокаду ребенком. Видеосъемка также запечатлела проходящего мимо человека с похожим букетом цветов, и от бдительных глаз это не ускользнуло.
Букет, который Путин возложил «на могилу брата», тут же унёс специально выделенный фсошник. Чтобы его не смогли использовать в оккультном обряде.
Профессор снова не подвел, побывав, видимо, в роли унесенного букета.
В Петербурге Владимир Путин избегал встреч не только с народом – вероятно, опасаясь заражения коронавирусом, теоретизируют блогеры.
Судя по блицу Путина в Санкт-Петербург, он был проведен в сугубо ритуальных целях. Его даже не использовали для фотосессии «Любимый руководитель и народ-богоносец». Дежурную команду представителей народа из проверенных и простерилизованных сотрудников ФСО даже не стали формировать.
Только охрана и верный бронежилет
Местного бургомистра не допустили к телу, что должно, видимо, предполагать неодобрительную реакцию на бегловские коммунальные провалы, хотя, скорее всего, в данном случае руководствовались банальными санитарными соображениями. Мало ли, вдруг чихнет на владетельную особу. Смольный анонсировал целую встречу с великим вождем, но в итоге сообщили лишь о неком «контакте», который никто даже не запечатлел.
Сидящий безвылазно в стерильном схроне фюрер, похоже, психологически превратился в откровенного социопата и попросту тяготится любыми внешними контактами. Только охрана и верный бронежилет.
На сообщения о блокадниках, которых не пускали на кладбище, отреагировали в Кремле: по словам руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, петербуржцам пришлось ждать за забором недолго, "не более 10 минут".
Пресс-служба президента отреагировала на наш пост. Песков назвал все неправдой. Журналист Даниил Большаков, беседовавший с блокадницей, утверждает, что ошибается как раз Песков. Ситуация с позиции Кремля вроде бы разрешилась. Но станет ли от этого легче ветеранам, которые мерзли на проходной?
В других странах подобные мероприятия выглядят иначе, отмечают комментаторы.
Впрочем, не так уж давно они выглядели иначе и в России.
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