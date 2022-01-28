"От стариков защитят снайперы". Путин на Пискаревском кладбище

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, президент посетил Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок в память о павших бойцах и жертвах блокады. Кадры с идущим по кладбищу одиноким президентом и охраняющими его снайперами стали темой многочисленных комментариев в соцсетях.

Илья Аронович Забежинский

Одинокий Путин на кладбище...

Евгений Ронин

Смельчак какой. Не побоялся выйти на свежий воздух.

Стрелков Игорь Иванович

Один. За всю страну. Не побоялся коронавируса, спрятавшегося на кладбище, пришел. Больше-то некому... только быдло какое-то поодаль ошивается, работать мешает.

Станислав Белковский

Одиночество - любимое состояние В. В. Путина.

Антон Орех

Вам нравится, что человек во главе страны настолько явно подчеркивает свою дистанцию от людей?

Вроде бы уже надо перестать удивляться этим картинкам. Путин – один, и на версту вокруг никого. Начиная с того памятного кортежа, который ехал по вымершей Москве. Один возлагает цветы к Вечному огню, один на Пискаревском кладбище, один в чистом поле отвечает на вопросы журналистов. Вам нравится, что человек во главе страны настолько явно подчеркивает свою дистанцию от людей?

Эрнест и гиперболоиды

Какие странные длиннофокусные объективы у фотографов кремлёвского пула.

Кирилл Лятс

Загадка:

Идёт дед,

В бронежилет одет.

Народ не пускают,

Снайперы прикрывают.

Из-за приезда президента вход на кладбище перекрыли, в том числе настоящим блокадникам – журналист канала "Патифонькин" пообщался с 89-летней Анастасией Петровной, которая рассказала, что пришла на кладбище пешком, чтобы возложить цветы, но не может туда попасть.

Александра Кокорева

Блокадники за забором мёрзнут и ждут, когда Путин закончит позировать

Наш президент под защитой автоматчиков посещает Пискарёвское кладбище в День освобождения Ленинграда от блокады.

За забором ожидают родственники блокадников, пришедшие почтить их память.

Прикладная социопатия

И это совершенно обыденная ситуация. Подумаешь, какие-то ленинградцы...

Ольга Романова

Блокадники за забором у Пискарёвского кладбища часами мёрзнут и ждут, когда Путин закончит позировать, а в них сверху целятся особо патриотичные снайперы – но ветеранов оскорбляешь, отрицаешь победу и оправдываешь фашизм всё равно ты.

Михаил Ходорковский

Память о войне и блокаде нужна только для красивой картинки в телевизоре

Ради Путина на Пискаревский мемориал в Питере не пустили блокадников и ветеранов, оставив их мерзнуть в метель за забором кладбища.

В этом вся суть путинского режима. Память о войне и блокаде нужна только для красивой картинки в телевизоре. А от стариков защитят снайперы

Кирилл Абрамов

Лучше иллюстрации того как власти по разному относятся к сакральности самой ВОВ и к жертвам ВОВ не найти

Алексей Солодов

89-летнюю блокадницу не пускали на Мемориальное кладбище, пока его посещал Путин. Видимо, сочли, что она может быть угрозой его жизни. А ведь именно в этот святой день он мог показать свое единение с народом, поговорить с пришедшими блокадниками, поддержать их. А не прятаться от них на пустом, зачищенном от людей, кладбище. Позорище!

Алексей Злобин

Интересно, почему он больше доверяет снайперам – это же абсурд... Маленькая одинокая фигурка на снегу. Или в каждом яйце по игле?

Другие комментаторы считают, что в кадре со снайперами нет ничего из ряда вон выходящего.

Алексей Цибин

Время предвоенное, все должны быть начеку

Вся сетка в этом. Меж тем есть закон о госохране высших должностных лиц, его реализацию мы и видим на фото. Время предвоенное, все должны быть начеку.

Кроме венка, президент оставил букет цветов на братской могиле, где, как удалось установить по документам, похоронен его брат, умерший в блокаду ребенком. Видеосъемка также запечатлела проходящего мимо человека с похожим букетом цветов, и от бдительных глаз это не ускользнуло.

Валерий Соловей

Букет, который Путин возложил «на могилу брата», тут же унёс специально выделенный фсошник. Чтобы его не смогли использовать в оккультном обряде.

Кирилл Шулика

Профессор снова не подвел, побывав, видимо, в роли унесенного букета.

В Петербурге Владимир Путин избегал встреч не только с народом – вероятно, опасаясь заражения коронавирусом, теоретизируют блогеры.

Анатолий Несмиян

Судя по блицу Путина в Санкт-Петербург, он был проведен в сугубо ритуальных целях. Его даже не использовали для фотосессии «Любимый руководитель и народ-богоносец». Дежурную команду представителей народа из проверенных и простерилизованных сотрудников ФСО даже не стали формировать.

Только охрана и верный бронежилет

Местного бургомистра не допустили к телу, что должно, видимо, предполагать неодобрительную реакцию на бегловские коммунальные провалы, хотя, скорее всего, в данном случае руководствовались банальными санитарными соображениями. Мало ли, вдруг чихнет на владетельную особу. Смольный анонсировал целую встречу с великим вождем, но в итоге сообщили лишь о неком «контакте», который никто даже не запечатлел.

Сидящий безвылазно в стерильном схроне фюрер, похоже, психологически превратился в откровенного социопата и попросту тяготится любыми внешними контактами. Только охрана и верный бронежилет.

На сообщения о блокадниках, которых не пускали на кладбище, отреагировали в Кремле: по словам руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, петербуржцам пришлось ждать за забором недолго, "не более 10 минут".

Патифонькин

Пресс-служба президента отреагировала на наш пост. Песков назвал все неправдой. Журналист Даниил Большаков, беседовавший с блокадницей, утверждает, что ошибается как раз Песков. Ситуация с позиции Кремля вроде бы разрешилась. Но станет ли от этого легче ветеранам, которые мерзли на проходной?

В других странах подобные мероприятия выглядят иначе, отмечают комментаторы.

Впрочем, не так уж давно они выглядели иначе и в России.