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Отец погибшего во время мятежа пилота поддержал решение Путина закрыть дело

Работа российского боевого вертолёта Ка-52 

Отец пилота, погибшего во время вооружённого мятежа частной военной компании "Вагнер", поддержал решение Владимира Путина прекратить уголовное дело против главы ЧВК Евгения Пригожина​.

"Если слово о закрытии дела дал президент, то это справедливо", - цитирует Андрея Бабаева, отца 24-летнего лётчика вертолёта Кирилла Бабаева, издание ASTRA.

При этом Бабаев-старший рассказал, что опознать тело сына ему не дали, сказав, что "там нечего опознавать". Также он сообщил, что вместе с Кириллом погибли ещё два члена экипажа. "Они были подбиты, горели, падали с большой высоты", - пояснил Андрей Бабаев.

  • 23 июня Евгений Пригожин и подчинённая ему частная военная компания "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Министерства обороны России и планов ведомства расформировать ЧВК. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву.
  • За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшихся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи бортов – в общей сложности 13 человек – погибли. Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже.
  • К вечеру 24 июня стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено, а Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников.

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Последствия мятежа "вагнеровцев"
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Последствия мятежа "вагнеровцев"

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Последствия мятежа "вагнеровцев"

Реакция на "поход" Пригожина


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