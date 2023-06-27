ФСБ прекратила уголовное дело о мятеже Пригожина и "Вагнера"

ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже, возбуждённого после рейда ЧВК "Вагнер" на Москву через Ростов-на-Дону и Воронеж. Ранее закрыть дело обещалось Кремлём в рамках договорённостей с главой ЧВК Евгением Пригожиным.

В результате рейда погибли, по меньшей мере, 10 российских военных, город с миллионным населением находился под контролем не подчиняющейся властям вооружённой группировки.

В сообщении ФСБ говорился, что спецслужба "установила, что участники мятежа остановили действия, непосредственно направленное на совершение преступления".

Вечером 26 июня в телеообращении к народу президент России Владимир Путин заявил, что бойцов ЧВК попытались "использовать втёмную". Он заявил, что они "приняли единственно правильное решение" и "остановились у последней черты". Путин признал, что при попытке подавления мятежа погибли российские лётчики.

Точное число погибших не раскрывается. По утверждению анонимнго военного блогера Fighterbomber, погибли 13 лётчиков. Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) заявляет так же о гибели двух пограничников. Пригожин говорил, что ещё были убиты два члена "Вагнера".

Согласно Уголовному кодексу в случае с особо тяжкими преступлениями, к которым относится вооружённый мятеж, в силу должна вступать статья о приготовлении к преступлению. О возбуждении дела по ней не сообщалось.

В феврале 2013 года по статье о приготовлении к мятежу был осуждён полковник ГРУ Владимир Квачков. Он был отправлен на 13 лет в колонию строгого режима. Позже Верховный суд сократил наказание до 8 лет.

Новость дополняется