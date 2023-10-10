Отец ребёнка-инвалида вышел на пикет к Минздраву РФ с просьбой о помощи

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин, который уже долгое время добивается предоставления необходимого медицинского препарата своему ребёнку-инвалиду, во вторник провёл новый одиночный пикет в Москве - на этот раз у министерства здравоохранения России.

Бахтин вышел к министерству с плакатом-обращением к главе ведомства Михаилу Мурашко. Кадры публикует, в частности, телеграм-канал "Говорит НеМосква". "Минздрав РФ не обеспечивает ребёнка-инвалида лекарством", - написано на плакате. Как отмечает семья Бахтиных, их требования остаются прежними - обеспечить ребёнка жизненно необходимым лекарственным препаратом.

Трёхлетний сын Дмитрия Бахтина - Михаил - болен спинальной мышечной атрофией (СМА). Радио Свобода подробно писало о ситуации в недавней публикации от 5 сентября, когда екатеринбуржец выходил на акцию к зданию прокуратуры Свердловской области. Бахтин требует предоставления его сыну дорогостоящего лекарства от СМА "Рисдимплам".

Спустя 15 минут после начала пикета у Минздрава к Дмитрию Бахтину вышли представители ведомства. Они предложили ему "поговорить в тепле", сообщил корреспондент MSK1.RU. Издание отмечает, что днём ранее отца мальчика задержали на Красной площади и вскоре отпустили из отделения со словами: "Мы всё понимаем".