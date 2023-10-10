Отец ребёнка-инвалида вышел на пикет к Минздраву РФ с просьбой о помощи

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин, который уже долгое время добивается предоставления необходимого медицинского препарата своему ребёнку-инвалиду, во вторник провёл новый одиночный пикет в Москве - на этот раз у министерства здравоохранения России.
Бахтин вышел к министерству с плакатом-обращением к главе ведомства Михаилу Мурашко. Кадры публикует, в частности, телеграм-канал "Говорит НеМосква". "Минздрав РФ не обеспечивает ребёнка-инвалида лекарством", - написано на плакате. Как отмечает семья Бахтиных, их требования остаются прежними - обеспечить ребёнка жизненно необходимым лекарственным препаратом.
Трёхлетний сын Дмитрия Бахтина - Михаил - болен спинальной мышечной атрофией (СМА). Радио Свобода подробно писало о ситуации в недавней публикации от 5 сентября, когда екатеринбуржец выходил на акцию к зданию прокуратуры Свердловской области. Бахтин требует предоставления его сыну дорогостоящего лекарства от СМА "Рисдимплам".
Спустя 15 минут после начала пикета у Минздрава к Дмитрию Бахтину вышли представители ведомства. Они предложили ему "поговорить в тепле", сообщил корреспондент MSK1.RU. Издание отмечает, что днём ранее отца мальчика задержали на Красной площади и вскоре отпустили из отделения со словами: "Мы всё понимаем".
- Родители Миши Бахтина проводят пикеты в Москве и Екатеринбурге с конца августа, отмечает "Холод". Летом 2022 года было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге, которая отказала сыну Дмитрия Бахтина в лечении "Спинразой". С тех пор в этом деле не было заметного прогресса, обвинения так и не были никому предъявлены.
- После одиночных пикетов Бахтина на Красной площади и у Дома правительства глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Свердловской области Анатолию Надбитову "доложить о причинах допущенной волокиты и перспективах завершения расследования".
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