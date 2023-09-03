"Помогите спасти сына". Семья ребенка со СМА борется за лекарства

30 августа екатеринбуржец Дмитрий Бахтин вышел на Красную площадь в Москве с плакатом "Помогите спасти сына". Рядом с ним в детской коляске сидел его трехлетний сын Миша, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА) и нуждается в приеме препарата "Рисдиплам", который приостанавливает развитие болезни. Дмитрий Бахтин уже больше двух лет добивается от Минздрава Свердловской области выдачи препаратов, необходимых для жизни его сына.

Семья Бахтиных приехала в Москву, чтобы пройти обследование в НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева, после чего консилиум с участием врачей из трех федеральных центров должен был решить, рекомендовать Мише лечение "Рисдипламом" или нет. В итоге консилиум отказал мальчику в лечении этим препаратом.

В среду Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет на Красную площадь, вскоре его задержали и доставили в отдел вместе с женой и сыном. Выяснив причину пикета, полицейские отпустили семью без составления протокола, сказав: "Мы же не звери, мы все понимаем". На следующий день Дмитрий снова вышел на одиночный пикет, но на этот раз к Дому правительства.

"Туда тут же прибыли сотрудники ФСО, нас задержали, но точно так же отпустили со словами "желаем вам скорее добиться лечения для своего ребенка", – рассказывает Дмитрий.

По словам отца Миши, ему не оставили никакого выбора, кроме как выйти на Красную площадь. Семья также записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

"Нам не было страшно [выходить на пикет], и мы понимали, что мы действуем в интересах ребенка. Когда ребенку требуется жизненно необходимое лечение, которое идет ему на пользу и без которого он не сможет жить, мы как родители обязаны молить о помощи", – говорит Дмитрий.

"Подождите полгода, рожайте нового"

В сентябре 2020 года Дмитрий и его жена Яна получили результаты генетического анализа, который показал, что у их сына спинальная мышечная атрофия 1-го типа – это самая агрессивная форма болезни. Большинство детей с этой формой не доживают до двух лет.

"Отчаявшись от такого диагноза, мы начали искать способы помочь нашему сыну. В больнице нам сказали: "Подождите полгода, рожайте нового". Мы были с этим несогласны и начали искать способы ему помочь", – рассказывает Дмитрий.

Всего существует три препарата для лечения СМА, один из них – "Золгенсма". Производители утверждают, что маленькому ребенку достаточно одной инъекции препарата, чтобы остановить развитие болезни. Это также самое дорогое лекарство в мире. Как рассказывает Дмитрий, на тот момент "Золгенсма" стоила 2,5 миллиона долларов. Супруги обратились за помощью в благотворительный фонд Ройзмана, и за три месяца им удалось собрать необходимую сумму для покупки препарата.

"Чтобы дожить до этого укола, Мише была необходима "Спинраза". Власти нам сказали, что пока пройдет закупка, он может не дождаться. В тот момент подключился фонд Владимира Лисина и закупил две ампулы "Спинразы", а регион потом выделил еще две. Хотя все четыре должны были быть от региона", – рассказывает Дмитрий.

В феврале 2021 года Мише сделали инъекцию "Золгенсмы". Однако препарат не дал ожидаемого результата и родители обратились к региональному Минздраву, чтобы продолжить лечение "Спинразой" – в отличие от "Золгенсмы" этот препарат необходимо использовать в течение всей жизни. Родители Миши получили отказ от Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге и Минздрава, после чего обратились в суд. Как рассказывает юрист фонда "Помощь семьям СМА" Алевтина Киле, которая представляла в суде интересы семьи, Минздрав изначально сослался на консенсус, подписанный врачами трех федеральных центров.

"По сути, это некий уговор между врачами, который они зафиксировали на бумаге. Врачи между собой договорились, что в ситуациях, когда родители ребенка со СМА хотят получать лекарственный препарат "Золгенсма", они должны понимать, что они не будут после этого получать патогенетическую терапию. В консенсусе также указано, что предположительно эффект от терапии "Золгенсма" сохраняется на всю жизнь. На этом они основывали свою позицию.

Наша позиция заключалась в том, что консенсус не является нормативным правовым актом, а, наоборот, вступает в конфликт с действующим законодательством Российской Федерации", – объясняет Киле.

Рассмотрение дела в первой инстанции заняло 11 месяцев, и в итоге суд вынес решение в пользу Дмитрия Бахтина: суд обязал областной Минздрав обеспечить Мишу "Спинразой". После этого ведомство обжаловало решение еще в двух инстанциях, но проиграло суды.

По словам Алевтины Киле, в разных судебных инстанциях Минздрав предоставлял разные доводы о том, почему они не могут выдать родителям Миши "Спинразу". И более чем за год после окончания судебных разбирательств ведомство так и не выдало семье лекарство – Минздрав утверждает, что истец неправильно понял решение суда. По словам чиновников, они не могут выдать препарат, потому что у родителей Миши нет нового назначения на применение "Спинразы" от врачей. При этом, как отмечает юрист, у Минздрава были закуплены 4 ампулы препарата.

"Самая первая патогенетическая терапия, до "Золгенсмы", была назначена Мише на постоянной основе. Была проведена врачебная комиссия, и Мише назначили препарат "Спинраза". Затем в 2020 году Областная детская клиническая больница Екатеринбурга провела врачебный консилиум, и было решено, что для усиления терапевтического эффекта "Спинразы" Мише необходимо добавление терапии "Золгенсма". Новое назначение "Спинразы" и не требуется, потому что решение врачебной комиссии не отменено до сих пор", – объясняет Киле.

Последний из трех

Чтобы состояние Миши не ухудшилось, родители решили искать другие способы продолжить его лечение: они начали изучать мировую практику и пришли к выводу, что в Европе и США самым эффективным способом лечения пациентов со СМА, особенно первого типа, является сочетание двух препаратов. Сначала пациент получает "Золгенсму", а затем "Спинразу" или "Рисдиплам".

"Родителям было необходимо узнать мнение российских врачей, они обращались к неврологам, и все как один говорили, что Мише необходимо добавление терапии. Писать это никто, конечно же, не брался, они практически открытым текстом говорили, что на это существует запрет. Однако в коммерческой клинике в Тюмени нашлась врач, которая выступила в защиту ребенка, выдала назначение и рецепт, что позволило родителям получить "Рисдиплам" на коммерческой основе", – рассказывает Киле.

"Рисдиплам" можно купить в аптеке при наличии рецепта, и в отличие от "Спинразы", которая вводится в спинномозговой канал, этот препарат продается в виде сиропа, и его принимают перорально. Однако "Рисдиплам" также крайне дорогое лекарство.

"Мы покупаем его на средства родителей, средства фондов и всех тех добрых людей, кто жертвует в фонд. На сегодняшний день Мише в год требуется 13,9 миллиона рублей для обеспечения его этим лекарством. Один флакон стоит 700 тысяч рублей", – говорит Дмитрий.

Миша принимает препарат под наблюдением невролога, и за это время его состояние улучшилось, рассказывает его отец.

"Когда мы только узнали о диагнозе, у Миши было три балла по двигательной активности, а сейчас – 54 балла. Что подтверждает эффективность лечения. Врачи говорили, что он даже пальцем не пошевелит, – Миша полностью владеет руками. Дальше они говорили, что Миша никогда не сядет, – Миша сидит, уверенно держит голову, появилась опора на ноги, и Миша стоит на своих ногах. Это ли не чудо", – говорит Дмитрий.

По словам Алевтины Киле, в России есть несколько детей, на которых "Золгенсма" не дала ожидаемого эффекта, и они лечатся так же, как Миша.

"Если бы у Миши был хороший терапевтический эффект от "Золгенсмы", что кстати в России наблюдается у очень многих детей, то не нужно было бы добавлять патогенетическую терапию. Это исключительный случай. Мы тоже не ожидали такого эффекта. Конечно, хочется, чтобы ребенок один раз получил какой-то волшебный укол и восстанавливался, развивался. В случае с Мишей этого не произошло", – говорит Киле.

В июле этого года семье удалось добиться от областного Минздрава обещания, что ведомство обеспечит Мишу "Рисдипламом". Однако вскоре чиновники заявили, что сначала мальчик должен пройти обследование и консилиум с участием врачей из трех федеральных центров.

"Мы были госпитализированы в федеральный центр по инициативе Минздрава, где Мишу с головы до пят всего обследовали. Они не выявили ни одного нежелательного явления, а зафиксировали только положительную динамику. Врачи сказали, что Мише нужно принимать "Рисдиплам" дальше. Но консилиум не дал рекомендацию по приему этого препарата. Один центр был за и полтора часа отстаивал интересы Миши, но те два центра, которые ребенка совсем в глаза не видели, отказали ему в лечении. Они сослались на то, что это не исследовано и не применяется в рутинной практике. Мы говорим, что наш ребенок – это не рутинная практика. Ребенок уже больше года на терапии. Невролог, который его наблюдает по месту жительства, рекомендует терапию. Мы знаем заочно, что у каждого федерального центра бумага от Минздрава с запретом на такие прецеденты, потому что лечение дорогое", – говорит Дмитрий.

Отец Миши считает, что требование областного Минздрава провести консилиум было попыткой затянуть время.

"Консилиум не нужен, потому что, согласно федеральным клиническим рекомендациям и стандартам оказания медицинской помощи, лекарства назначаются лечащим врачом. Не требуется ни региональной, ни федеральной лечебной комиссии. По итогу консилиум ребенку отказал в рекомендации, но и отказался этот препарат отменять. Они не могут отменить сейчас этот препарат, так как не знают, что после длительного приема будет с ребенком. Но и рекомендовать они его тоже не могут. То есть, родители, справляйтесь сами, закупайте его сами. Но так как силы наши на исходе, силы фондов на исходе, нам ничего не оставили, кроме как выйти на Красную площадь", – говорит Дмитрий.

После того как Дмитрия Бахтина задержали на Красной площади, региональный Минздрав провел срочную пресс-конференцию. Замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова заявила, что "дополнительное применение препаратов небезопасно и не доказывает свою эффективность". Федеральные центры, по ее словам, на данный момент не рекомендуют продолжать генетическую терапию из-за возможных серьезных побочных действий.

"Это подлая и наглая ложь Минздрава, мы только что выписались из федерального центра, где указано, что препарат на сегодняшний день для Миши безопасен. Ни одного нежелательного явления не выявлено. Это зафиксировано нашим неврологом и тем же федеральным центром НИКИ педиатрии имени Вельтищева. Зафиксирована огромная положительная динамика. Это ложь, чтобы не обеспечивать ребенка", – прокомментировал заявление Минздрава Дмитрий.

Бастрыкин возмутился волоките

В августе 2022 года было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. С тех пор в этом деле не было заметного прогресса, обвинения так и не были никому предъявлены.

"О нас знает все руководство Следственного комитета, которое постоянно Мишино дело берет под свой контроль. Дальше присылают отписки, спускают до нашего региона, и там все затихает. С генеральным прокурором, который тоже в курсе ситуации о Мише, то же самое: спускают все на уровень региона, а там все разваливается", – говорит Дмитрий.

После одиночных пикетов на Красной площади и у Дома правительства глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Свердловской области Анатолию Надбитову "доложить о причинах допущенной волокиты и перспективах завершения расследования".

"До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены, ребенок медикаментом не обеспечен", – говорится в сообщении Информационного центра СК.