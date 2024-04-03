Открыт реестр ущерба, нанесённого агрессией России против Украины

Во вторник, 2 апреля, Реестр ущерба, нанесённого агрессией России против Украины, начал принимать заявления. В первые часы поступило более ста запросов на компенсацию убытков от российского вторжения.

Пока принимаются заявления о повреждении или уничтожении жилой недвижимости, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Реестра. В течение года будут открыты более 40 категорий ущерба, в том числе о смерти, телесных повреждениях, пытках и сексуализированном насилии. Также будут приниматься заявления о принудительной депортации и потере имущества. Кроме того, среди категорий будет ущерб, нанесённый историческому и культурному наследию и окружающей среде.

Подавать заявления об убытках могут физические и юридические лица, а также государство. По оценкам специалистов, число материальных претензий к России от украинцев может достичь 600 тысяч. Пока механизм выплаты компенсаций не определён. Реестр, созданный в прошлом году Советом Европы, – один из важных шагов в этом направлении.

О начале подачи заявлений было объявлено на международной конференции "Восстанавливая справедливость для Украины", прошедшей в Гааге. В заявлении, под которым подписались 44 страны, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, говорится о необходимости создания международного трибунала, в рамках которого будут вестись расследования и привлекаться к ответственности виновные в агрессии против Украины.

Предполагается, что эта судебная структура сможет привлекать к ответственности высших официальных лиц России. Международный уголовный суд (МУС) в прошлом году выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в похищении украинских детей, но он не может рассматривать дела об агрессии против Украины.