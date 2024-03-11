Судья, выдавшая ордер на арест Путина, возглавила МУС

Судья Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина, стала председателем Международного уголовного суда. Она будет возглавлять МУС три года.
"Для меня большая честь быть избранной моими коллегами-судьями на пост председателя Международного уголовного суда. В это непростое для суда время требуется стабильное, основанное на сотрудничестве и единое руководство", – заявила Аканэ.
По ее словам, она планирует сосредоточиться на развитии диалога между органами суда, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут.
Также в понедельник были избраны заместители Аканэ, которыми стали Розарио Айтала из Италии и Рейн Алапини-Гансу из Бенина.
- В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой. Через несколько дней российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора и трёх судей МУС, выдавших ордер. Томоко Аканэ и Розарио Айтале были в числе судей, которые подписали ордер.
- В мае 2023 года СК заочно предъявил Розарио Айтале обвинения по уголовным статьям о заведомо незаконном заключении под стражу и о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства. Тогда же его объявили в федеральный розыск, как и прокурора МУС Ахмада Хана.
- В июле 2023 года МВД России объявило в федеральный розыск судью МУС Томоко Аканэ.
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