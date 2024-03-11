Судья, выдавшая ордер на арест Путина, возглавила МУС

Судья Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина, стала председателем Международного уголовного суда. Она будет возглавлять МУС три года.

"Для меня большая честь быть избранной моими коллегами-судьями на пост председателя Международного уголовного суда. В это непростое для суда время требуется стабильное, основанное на сотрудничестве и единое руководство", – заявила Аканэ.

По ее словам, она планирует сосредоточиться на развитии диалога между органами суда, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут.

Также в понедельник были избраны заместители Аканэ, которыми стали Розарио Айтала из Италии и Рейн Алапини-Гансу из Бенина.