"Открытые медиа" рассказали о бизнесе дочери Сергея Шойгу

Издание "Открытые медиа" опубликовало в пятницу расследование о бизнес-связях дочери министра обороны России Сергея Шойгу, недавно возглавившего федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Как утверждается в расследовании, родственники Шойгу "организовали многомиллиардный бизнес с помощью российского бюджета и связей министра", а выручка компаний, связанных с семьёй министра обороны, по данным "Открытых медиа", за прошлый год достигла 3 млрд рублей.

Основное внимание в тексте уделено бизнес-проектам младшей дочери министра обороны, 30-летней Ксении Шойгу. Утверждается, в частности, что у неё есть совместные проекты с бизнесменами из окружения президента Владимира Путина. Так, по данным "Открктых медиа", компания Ксении Шойгу с помощью друга президента Геннадия Тимченко за три года заработала более 2 млрд рублей на государственных стройках; структуры Ксении Шойгу привлекли зятя главы Росгвардии Виктора Золотова к проекту строительства в Кронштадте; проекты патриотического воспитания, к которым имеет отношение дочь Шойгу, привлекают средства из бюджетов Москвы, Московской области и Петербурга, а также ВТБ и "Газпрома". Рассказано в расследовании и о других бизнес-проектах родственников Шойгу, в частности связанных с высокими технологиями и с инфраструктурой Северного морского пути. "Почти все деловые партнёры Ксении — друзья и хорошие знакомые её отца. Через папу Ксения Шойгу познакомилась и со многими заместителями министра обороны, которые теперь помогают её проектам" - констатируют "Открытые медиа".

В тексте также рассказано о недвижимости семьи Шойгу, в том числе о нескольких объектах, которые родственники министра продали недавно.

Сергей Шойгу занимает высокие посты в правительстве России уже 30 лет, министр обороны - с 2012 года. Первую пятёрку списка "Единой России" он возглавил по инициативе президента Владимира Путина.