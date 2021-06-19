Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов в Госдуму

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка на предстоящие выборы депутатов Госдумы. Как сообщает ТАСС, в список вошли: глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова.



Ранее включить этих кандидатов в общефедеральную часть списка предложил президент России Владимир Путин.



Группу избирательного списка "Единой России" по Москве возглавит мэр Сергей Собянин, по Московской области — Андрей Воробьев, по Санкт-Петербургу — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, по Дальнему Востоку — Юрий Трутнев, по Саратовской области — спикер Госдумы Вячеслав Володин.



17 июня президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. В новый созыв изберутся 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам, остальные — по партспискам.