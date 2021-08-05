"Открытые медиа" заявили о прекращении работы после блокировки

Издание "Открытые медиа" сообщило о том, что с 5 августа прекращает свою работу после блокировки сайта Роскомнадзором. Информация об этом появилась в телеграм-канале проекта.

В сообщении говорится, что решение о прекращении работы было принято после появления в СМИ информации о том, что блокировка произошла по требованию Гепрокуратуры России. Ведомство считает, что "Открытые медиа" связаны с организациями, признанными нежелательными. "У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики." - говорится в сообщении издания.

"Открытые медиа" подчеркнули, что никогда не сотрудничали с нежелательными организациями. Издание работало на средства пятилетнего гранта, который был выдан через компанию Михаила Ходорковского "Open Press". Журналисты заявили, что никогда не скрывали этого, а оформленных отношений или договоров с другими компаниями предпринимателя у них не было. "К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались." - говорится в сообщении журналистов издания.

С 5 августа прекращает свою работу проект "Правозащита Открытки", сайт которой ранее также был заблокирован. Об этом сообщила в своем телеграм-канале юрист Анастасия Буракова.

Вечером 4 августа стало известно, что сайты изданий "Открытые медиа", "МБХ медиа", а также проекта "Правозащита Открытки" заблокированы Роскомнадзором на территории России. Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.

"Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (эти британские организации признаны в России нежелательными, им запрещено вести в стране деятельность) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры", — ответили на запрос РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

"Открытые медиа" были созданы в 2017 году и зарегистрированы как онлайн-СМИ в Эстонии. "Медиалогия" в рейтинге за 2020 год называла их вторым по репостам в соцсетях русскоязычным интернет-изданием.

В конце июля Минюст включил в список "СМИ-иноагентов" трёх журналистов "Открытых медиа", включая главного редактора.

Проекты "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" основал Михаил Ходорковский. Он живёт за границей.

В начале июля Минюст признал нежелательными четыре организации Ходорковского: британские "Фонд Ходорковского", "Оксфордский российский фонд", Фонд "Будущее России" и французскую организацию "Европейский выбор". Роскомнадзор в конце июля заблокировал сайт центра "Досье", связанного с Ходорковским.