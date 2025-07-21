Отменен концерт Валерия Гергиева в Италии

Министерство культуры Италии отозвало разрешение на концерт российского дирижёра Валерия Гергиева на летнем фестивале Un’Estate da RE, который мог стать его первым выступлением на Западе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает The Violin Channel, Гергиев, давний союзник президента России Владимира Путина и художественный руководитель Мариинского театра в Санкт-Петербурге, должен был 27 июля дирижировать концертом в Реджии ди Казерта - королевском дворце неподалеку от Неаполя. В программе были выступление Оркестра театра Верди из Салерно и солистов Мариинского театра. Однако министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что участие Гергиева в фестивале может быть воспринято как политический жест, а не просто как культурное событие.

"Искусство свободно и не подлежит цензуре", — цитирует Джули агентство ANSA. — "Но пропаганда, пусть даже талантливо исполненная, — это другое. Поэтому концерт Валерия Гергиева, друга и советника Путина, организованный и профинансированный региональным правительством Кампании, представляет собой риск отправить неверный сигнал обществу".

Решение пригласить Гергиева выступить в Италии вызвало волну критики как внутри страны, так и за её пределами. Губернатор региона Кампания Винченцо Де Лука отверг эту критику, заявив, что "прекращение культурных обменов лишь усиливает вражду". По словам Де Луки, приглашение Гергиева и израильского дирижёра Даниэля Орена стало попыткой сохранить диалог "даже с теми, кто мыслит иначе".

Представители российской оппозиции в свою очередь называют "лицемерием" попытки представить приглашение Гергиева в Италию как "исключительно культурное" событие. Генеральный директор Метрополитен-оперы Питер Гелб назвал Гергиева "дублером Путина в области искусства".

После начала войны в Украине в 2022 году Гергиев лишился множества международных контрактов. Его уволили с поста главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. От сотрудничества с ним отказались также Роттердамский филармонический оркестр, концертный зал Баден-Бадена, лейбл BIS Records, Метрополитен-опера, Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр. В июне 2025 года Канада включила Гергиева в новый санкционный список, опубликованный премьер-министром Марком Карни после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.