Отношения с другой тональностью. Что стоит за отзывом посла Украины в ФРГ?

9 июля президент Украины Владимир Зеленский отозвал с должности посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, а также украинских послов в Чехии, Венгрии, Норвегии и Индии. Комментируя кадровые указы в своем видеообращении об итогах очередного дня войны, Зеленский сообщил, что уволил некоторых послов Украины в рамках обычной ротации. В 2022 году украинский посол в Берлине неоднократно привлекал к себе внимание рядом громких заявлений, вызвавших скандалы в политических кругах. Многие в Киеве считают позицию Мельника, особенно его заявления после масштабного вторжения России в Украину, если и не полностью, то частично оправданными.

Андрей Мельник находится на дипломатической службе почти 25 лет. В 2007–2010 годах он был генеральным консулом Украины в Гамбурге, а затем возглавлял один из департаментов в Министерстве иностранных дел Украины. В декабре 2014 года дипломат был назначен послом Украины в Германии и занимал этот пост рекордные семь лет и почти восемь месяцев, хотя обычно ротация украинских послов происходит каждые четыре года. Как правило, дипломаты немногословны, и на острые политические вопросы журналистов отвечают уклончиво и размыто. Однако это не относится к родившемуся во Львове и имеющему 25-летний стаж работы на дипломатической службе 46-летнему Андрею Мельнику. Он регулярно давал интервью немецким СМИ и участвовал в различных телевизионных ток-шоу. По данным немецкого издания Bild, Андрей Мельник вскоре может быть назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Резкие заявления украинского посла в Германии

С начала вторжения РФ в Украину Мельник неоднократно критиковал немецких политиков. Дипломат не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель и бывшего министра иностранных дел, а ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за то, что, по его мнению, проводя в свое время политику умиротворения в отношении Москвы, именно они сделали возможным нападение России на Украину. В конце июня Мельник предложил "пойти к черту" немецким интеллектуалам – авторам письма в издании Die Zeit, которые призвали страны Запада прекратить военную поддержку Украины и как можно быстрее создать условия для переговоров Киева и Москвы.

Последним по времени заявлением Мельника в должности посла в Германии, спровоцировавшим международный скандал, стала его оценка роли сотрудничавшего с нацистами лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев", "это нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле" – эти и другие утверждения Мельника, сделанные им 29 июня в телепрограмме немецкого журналиста Тило Юнга, вызвали резкую реакцию в ФРГ, Польше и Израиле. МИД Украины дистанцировался от позиции главы дипмиссии в Германии. А в Посольстве Израиля в Германии заявили: "Высказывание украинского посла – это искажение исторических фактов, банализация Холокоста и оскорбление памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками". 1 июля Андрей Мельник ответил на обвинение в "банализации Холокоста", назвав их абсурдными. "Каждый, кто со мной знаком, знает: я всегда резко осуждал Холокост!.. Нацистские преступления периода Шоа – это общая израильско-украинская трагедия", – подчеркнул дипломат.

Степан Бандера – символ противодействия агрессии России

Об украинско-немецких отношениях, влиянии Кремля на политиков ФРГ, военной помощи Германии Украине и отзыве из Берлина в Киев занимавшего пост руководителя украинской дипмиссии в Германии Андрея Мельника в интервью Радио Свобода рассуждает дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Украины Александр Хара.

– Международный скандал вызвала оценка украинским послом Андреем Мельником роли в истории лидера ОУН Степана Бандеры в период Второй мировой войны. В Берлине предполагают, что соответствующее заявление Мельника могло быть последней каплей, переполнившей чашу терпения Киева, и украинский дипломат был отозван на родину. Так ли это?

– Не думаю, что это была последняя капля... Президент Зеленский в своем обращении четко сказал, что отзыв Мельника – обычная ротация, и здесь не следует искать каких-то скрытых мотивов. Это во-первых. А во-вторых, если оценивать эффективность бывшего посла Украины в ФРГ и насколько он был неудобным для Германии, не думаю, что есть какая-либо связь в этих вопросах с его заявлением о роли такой исторической фигуры, как Степан Бандера. Конечно, вопросы исторической памяти крайне чувствительны. Даже польско-немецкая комиссия, работавшая с конца 1970-х годов, согласовывала часть учебников совместной истории. Тем не менее, остаются некоторые конфликтные нюансы между этими странами. А Украина фактически лишь несколько лет назад начала этот процесс с другими странами.

Поэтому когда мы говорим о таких фигурах [как Бандера], они могут вызывать определённое непонимание, особенно о роли этой личности в современной истории. Мы его воспринимаем сейчас не как человека, действовавшего во время Второй мировой в определенных обстоятельствах, а как символ противодействия российскому вторжению в Украину. Еще один момент – некоторое время наши отношения с Германией были непростыми в силу разных причин, и пришло время Украине начать отношения с новым человеком и с другой тональностью.

– Андрей Мельник за последние месяцы часто критиковал немецкие власти за затягивание поставок вооружений Украине. Такой была его личная позиция или же это позиция официального Киева? Спрашиваю об этом, поскольку часть наблюдателей в Германии связывают задержку военной помощи с громкими и порой недипломатичными высказываниями украинского посла.

Очевидно, что Германии не просто расстаться с прежней политикой в отношении Москвы, сформированной еще во времена "холодной войны"

– С начала масштабной войны, развязанной Россией против Украины, риторика президента Зеленского кардинально изменилась. Ему позволено больше, чем другим, учитывая и тот факт, что он, лидер воюющей страны, показал личный героизм и, естественно, он олицетворяет на Западе стойкость и героизм, которые проявляют украинцы, защищая свою родину и свою свободу. Президент часто обращается по видеосвязи, в том числе и к парламентам других стран, выступал он и с речью перед депутатами Бундестага, призывая не медлить с поставками оружия Украине. Поэтому критика Германии относительно затягивания военных поставок звучит в Украине на высшем уровне.

Что касается деятельности украинского посла в Берлине Андрея Мельника, то в последнее время его стиль был больше политическим, чем дипломатическим. И – уверен – заявления посла вызывали раздражение у некоторых немецких политиков. Понятно, что в Германии есть процедуры, и я бы сказал, ментальные установки, которые необходимо преодолевать немцам, чтобы ответить на вызов России и помочь Украине. Объективно можно критиковать Мельника за некоторые его заявления, но с другой стороны – Украина находится в крайне тяжелом положении, и отчасти высказывания дипломата можно считать оправданными. Частично тяжёлое положение, в котором оказалась Украина, – результат игнорирования немецкими властями в течение десятилетий не только интересов Украины, Молдовы, Беларуси и Грузии, но и своих союзников по восточному флангу, прежде всего стран Балтии и Польши. США еще в период президентства Дональда Трампа призывали Германию сокращать зависимость от поставок российских энергоносителей, которые Москва использует как геополитическое оружие. В Берлине тогда такие призывы вызывали лишь улыбку политиков.

Сейчас в ФРГ происходит процесс медленного осознания своих ошибок

Сейчас в ФРГ происходит процесс медленного осознания своих ошибок. Важно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибочность политики Берлина в отношении Москвы, в том числе и когда он занимал пост министра иностранных дел ФРГ. Но, к сожалению, не признала своих ошибок бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. По большому счету, на посту главы правительства она защищала внешнеполитическое наследие. К сожалению, пока не сделал никаких выводов и преемник Меркель – нынешний канцлер Германии Олаф Шольц. Конечно, за последние месяцы после масштабной войны России против Украины в политике ФРГ произошли колоссальные изменения, начиная от закрытия проекта российского газопровода "Северный поток – 2" и заканчивая получением Украиной немецкого наступательного оружия. Берлин решил вооружаться, выделив на это 100 миллиардов евро. Но, с другой стороны, очевидно, что Германии не просто расстаться с прежней политикой в отношении Москвы, сформированной еще во времена "холодной войны" и в разных формах после неё. И нас не могут не беспокоить слова одного из ключевых в прошлом советников Штайнмайера, а сейчас канцлера Шольца о том, что Берлину нужно думать не о том, как помочь Украине, а о том, как после окончания этой войны выстраивать отношения с Российской Федерацией.

Германия помогла России модернизировать ее вооружённые силы?

– В Киеве немецких политиков часто упрекают за то, что после прихода к власти в России Владимира Путина Германия в отношении Украины действовала исключительно в фарватере Москвы. В чем причина такой политики Берлина?

Большая часть Второй мировой происходила на современных территориях Украины и Беларуси, которые оккупировала немецкая армия

– Причины в первую очередь связаны с виной немцев после поражения в войне фашистской Германии перед почему-то Российской Федерацией. Хотя объективно, если посмотреть на историю, большая часть Второй мировой проходила на территориях современных Украины и Беларуси, которые оккупировала немецкая армия, а не на территории современной Российской Федерации. И нам непонятно, почему произошёл этот перекос, почему в Германии считают, что русские больше других пострадали в период Второй мировой войны. Но ясно, почему кремлевская пропаганда активно использовала и продолжает использовать этот миф в своих целях. Мне кажется, что, наверное, Украине следовало с начала 1990-х говорить в том числе и о вине немцев перед украинцами.

Второй момент – геостратегический. Понятно, что Россия была, есть и еще, наверное, какой-то период времени будет большим субъектом с огромным рынком и большими ресурсами и, естественно, может угрожать миру как самое крупное ядерное государство. И её ракеты с ядерными боезарядами направлены в том числе на Германию. Этот факт также следует учитывать. И, кроме того, традиционно Германии присуще постимперское мышление, когда не замечаются интересы других народов. Ключевым и фатальным было решение о закрытии АЭС в Германии. Альтернативным источником энергии определён газ, поставки которого продолжаются из России. ФРГ посадили на российскую газовую иглу, при этом была задействована политическая коррупция. Бывший канцлер Герхард Шредер, занимая должности в российских компаниях, оказывал огромное влияние на политические процессы в Германии. Опасаясь войны, канцлер Меркель отказала Украине и Грузии в получении плана действий относительно членства в НАТО на саммите Североатлантического альянса в 2008 году в Бухаресте. Однако в августе того же года Россия напала на Грузию, и менее чем через год произошла перегрузка российско-американских отношений, а Меркель стала локомотивом втягивания России в европейские дела, удовлетворения еще больших аппетитов Путина, привлечения России к реализации концепции "Партнерство во имя модернизации".

Таким образом, Россия получила возможность не только преумножить свое финансовое состояние и расширить политическое влияние в Европе, но и возможность модернизировать свои вооружённые силы. Все, кто занимаются темой безопасности, знают, что после очень неудачной для российской армии кампании 2008 года, когда фактически численным преимуществом Россия победила маленькую Грузию, началась серьёзная реформа в секторах обороны и безопасности. И в процессе модернизации российских ВС активно использовались немецкие военные технологии и оборудование. Поэтому можно констатировать: Германия в свое время помогла нарастить России военный потенциал и косвенно ответственна за российское вторжение в Украину. Следует упомянуть, что Германия не только ранее, но и сейчас пытается закрывать глаза на действующие западные антироссийские санкции.

– Накануне канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады передать ФРГ турбину для действующего газопровода из России в Германию "Северный поток – 1". В свою очередь Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить это решение, назвав его "плохим прецедентом исключения из санкций". Ранее Берлин попросил канадские власти найти способ вернуть после технического обслуживания турбину, опасаясь, что Россия воспользуется этим вопросом как предлогом, чтобы перекрыть поставки газопроводом "Северный поток – 1" и лишить Германию возможности заполнить до зимы свои хранилища газа. Вы имеете в виду этот случай, когда говорите, что Германия закрывает глаза на санкции Запада?

– Да, речь идет именно об этом случае. Решение о передаче турбины фирмы Siemens Canada Германии – вопиющее нарушение действующих санкций в отношении РФ. Канада отказалась возвращать турбину России для "Северного потока – 1", и ФРГ фактически упрашивали канадское правительство вернуть турбину им, чтобы сами немцы, вопреки санкциям, передали ее России. Хотя РФ может без проблем увеличить прокачку своего газа в Германию и в другие страны ЕС по другому маршруту – через украинскую ГТС, либо взять такую же турбину из построенного, но замороженного газопровода "Северный поток – 2", который вряд ли когда-нибудь будет запущен. Случай с турбиной показывает, что немцы до сих пор находятся в самоограничительном пространстве, которое служит больше Германии, нежели интересам ЕС либо Украины.

– Западные СМИ утверждают: Кремль за минувшие десятилетия активно использовал, в том числе и в Германии, инструмент политической коррупции, финансировал партии и отдельных политиков. Вы уже упоминали о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шредере, который занимал пост председателя совета директоров компании "Роснефть" с сентября 2017 года по май 2022 года и лоббировал интересы России в немецких высших политических кругах. Каковы масштабы задействованной Кремлем политической коррупции в ФРГ?

– Сложно об этом говорить, поскольку политическая коррупция – вещь очень тонкая, и Шредер – это явный пример. Он был на службе у Кремля и официально получал российские деньги. Но существуют и другие способы влияния и косвенной коррупции, когда подписывались контракты, предоставлялись определённые преференции определённым компаниям. Не зря же тот газ, который Германия, несмотря на расстояние [свыше 1200 км], получает из России по "Северному потоку – 1" – дешевле, чем газ, который поставлялся в соседние европейские государства. На этом примере четко видно, что газ – не товар, а инструмент влияния и получения политических дивидендов от долгосрочных контрактов.

Не следует сбрасывать со счетов и эффективное воздействие российской пропаганды. Сторонниками Москвы в Германии являются не только "Левая партия" (DieLinke. – Прим. РС), но и, например, ультраправая AfD ("Альтернатива для Германии". – Прим. РС), голосовавшая в Бундестаге против помощи Украине. Получается, что для Германии Россия, с одной стороны, противостоит США, а с другой – консервативная сила, которая останавливает слишком активную либерализацию и в Европе, и, кстати, в США. Поэтому можно утверждать, что есть категория коррумпированных политиков, есть, как говорил ещё Владимир Ленин, категория полезных идиотов, которые не считают Россию опасной, а, наоборот, видят в ней тактического союзника для достижения определённых политических целей. Все это мы не можем игнорировать. И естественно, есть небольшое количество, возможно, завербованных российскими спецслужбами немцев с использованием компромата. Германия всегда была приоритетной для Путина, для российской разведки, бизнеса – как предмет раскола Евросоюза и затягивания в сферу интересов РФ. Но война России с Украиной на пути сближения Москвы с Берлином поставила точку.

– 16 июня с визитом в Киев приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц пообещал предоставить Киеву и несколько систем ПВО IRIS-T – зенитных ракетных комплексов средней дальности. Какой может быть военная помощь Берлина и может ли она серьезно повлиять на развитие событий на поле боя в Украине?

– Германия – мощнейшая индустриальная страна, входящая в пятерку крупнейших в мире экспортеров оружия. Военную помощь Украине можно разделить на три части. Во-первых, Украина может получить оружие и технику, которые сейчас есть на складах Бундесвера. Уже давно обсуждают возможность передачи боевых машин пехоты Marder и боеприпасов. Немцы до сих пор обсуждают, насколько боеспособна эта техника и насколько они могут выполнить обязательства перед своими союзниками по НАТО. С другой стороны, предоставление Украине помощи по схеме замещения, когда Германия отдаёт союзникам по НАТО более новые вооружения и технику, а они, в свою очередь, передают Украине взамен старый, еще советский хлам – это идеологическая вещь. То есть, грубо говоря, БМП Marder можно было бы сразу передать Украине, и они существенно бы улучшили нашу ситуацию на поле боя. Но Германия пытается найти возможность, как это сделать через восточноевропейские государства или Грецию.

Второе – это возможности немецкой военной промышленности. Известно, что свыше 800 кампаний ФРГ готовы участвовать в создании военной техники, амуниции для украинской армии. Украине необходимо все, поскольку мы воюем с крупнейшей военной машиной на европейском континенте. И третье – это технологическая помощь ФРГ при продаже или предоставлении Украине станков и оборудования, чтобы Украина могла сама производить всё необходимое для армии. В первую очередь – боеприпасы. Кроме того, следует отметить, что есть часть военной помощи, которая необходима прямо сейчас для борьбы с противником в Донбассе и на юге Украины. И вторая часть – это то, что мы можем получить в перспективе для того, чтобы Россия не смогла повторить то, что она сейчас делает в Украине. Также следует договариваться о перспективных совместных проектах с Германией в области военно-промышленного комплекса. Сейчас на счету украинской армии каждый БТР, каждый танк, каждая система ПВО, и для защиты необходимо много различного оружия и различной военной техники. У нас есть много хорошо мотивированных бойцов, но мало военной техники. У россиян наоборот – много техники, но мало хорошо подготовленных бойцов. Чтобы получить превосходство над противником, требуется больше артиллерийских и зенитных систем, комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. Украина прекрасно себя показала как страна, способная абсорбировать современные военные технологии, и украинские военные очень быстро осваивают и успешно используют произведённое по натовским стандартам западное оружие и военную технику, – резюмирует дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Украины Александр Хара.

На днях председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия по-прежнему предоставляет Украине недостаточное количество вооружения, что может вызвать тяжелые последствия в будущем. "Если мы в отношении Украины и дальше будем так мало делать, мы должны будем отвечать за исторически тяжелые последствия и проблемы", – подчеркнула Штрак-Циммерман в твиттере. Кроме того, как пишет итальянская газета Corriere della Sera, Германия уже в течение более месяца блокирует предоставление Украине Евросоюзом помощи в размере 9 миллиардов евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против того, чтобы Еврокомиссия финансировала помощь за счет общего европейского долга, как это было во время пандемии.