Удар по нефти и золоту. Что обсуждают участники "Большой семерки"

Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по внешнему долгу, заявило агентство Bloomberg. 27 июня истек 30-дневный "льготный период" выплат по облигациям, которые должны были быть совершены еще 27 мая.

Речь идет о евробондах Россия-2026 и Россия-2036, по которым инвесторам должны были поступить в сумме почти 100 миллионов долларов. В конце мая Россия перечисляла средства для погашения долга, однако некоторые держатели этих облигаций заявили, что не получили выплаты.

Россия готова исполнять свои обязательства, но для нее создают искусственные преграды

Bloomberg отмечает, что дефолт имеет, в основном, символическое значение, и формальной декларации этого события не будет: обычно это делают рейтинговые агентства, но они перестали работать с российскими структурами из-за санкций. Инвесторы, как пишет агентство, вправе сами объявить дефолт, но в их интересах может быть не делать этого и, к примеру, подождать снятия с России санкций.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия готова исполнять свои обязательства, но для нее создают искусственные преграды по обслуживанию внешнего долга, чтобы повесить ярлык "дефолт". По его словам, "все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт".

Главные темы – развязанная Путиным война, ее последствия, новые санкции

Тем временем 26 июня в Германии начался трехдневный саммит "Большой семерки", в работе которого принимают участие представители Индии, Сенегала (председательствует в Африканском союзе), ЮАР, Индонезии, Аргентины, а также ряда международных организаций – ООН, Всемирного банка, ВТО, ВОЗ. Главные темы – развязанная Путиным война, ее последствия, новые санкции, послевоенное восстановление Украины. Так что участие в саммите развивающихся стран и международных организаций – стремление привлечь как можно больше участников к действиям развитых стран, направленных на сдерживание Кремля.

Уже в первый день работы саммита участниками удалось достигнуть договоренности о запрете на импорт российского золота. Ранее была информация о том, что этот запрет будет содержаться в седьмом европейском пакете санкций. Объявив российское золото "вне закона", развитые страны нанесут новый чувствительный удар по международным резервам России.

Запрет на экспорт латает одну из возможных "прорех" в санкционной стене

Одной из первых ограничительных мер в отношении российской финансовой системы стала заморозка развитыми странами активов российского ЦБ, которые хранились на их территории. Правда незадолго до войны Банк России успел конвертировать часть резервов в золото и юани. Причем, счета в юанях зависят от политики китайских банков-корреспондентов и политики Народного Банка Китая.

Так что теоретически, если Пекин изменит свою позицию и поймет, что выгоднее поддержать развитые страны, счета Банка России, номинированные в китайской валюте, тоже могут оказаться замороженными. Поэтому золото, которое хранится на территории России, – это то, с чем российский Центробанк может расстаться только добровольно. Запрет на его экспорт латает одну из возможных "прорех" в санкционной стене, которая выстраивается вокруг России.

Если использование российскими государственными и частными компаниями и банками мировых валют уже серьезно затруднено, теперь станет сложнее обменивать золото на "стратегический" импорт. Это не означает, что Китай или какие-то другие страны, которые официально к международным ограничениям не присоединились, от российского золота совсем откажутся.

Скорее всего, до этого не дойдет. Однако можно не сомневаться, что отныне покупатели российского золота будут требовать существенную скидку к биржевой цене. До конца прошлого года около 90 процентов российского экспорта этого металла шло через Лондонскую биржу. Поэтому оценка российских золотовалютных резервов, исходя из рыночных цен, была оправдана. Однако теперь российские власти этой возможности лишились.

"Семерка" обсуждает и способы лишить Кремль значительной части доходов от ее экспорта

Размер дисконта, с которым с настоящего момента будет уместно оценивать стоимость хранящихся в Банке России слитков, составляет от 30 до 35 процентов. Это та скидка, с которой соглашаются брать российскую нефть Индия и Китай – с недавнего времени главные ее покупатели. Даже если оставить за скобками использование российскими властями золота из резервов, запрет на экспорт снизит доходы.

Кстати, раз уж речь зашла о нефти, "семерка" обсуждает и способы лишить Кремль значительной части доходов от ее экспорта. Пока развитые страны склоняются к установлению предельно допустимой цены, по которой можно будет покупать российскую нефть. Проблема лишь в том, что для эффективности подобного рода ограничений необходимо согласие Индии, Китая и других крупных импортеров энергоносителей.

С Индией все обстоит более или менее просто. Ее нынешнее увлечение российской нефтью объясняется исключительно практическими соображениями. Если в результате международных ограничений дисконт останется прежним или даже увеличится, индийские власти ничего против иметь не будут. С Китаем все обстоит немного сложнее. Скорее всего официальный Пекин ни к каким санкциям присоединяться не станет. Но и покупать нефть дороже тех цен, которые будут установлены развитыми странами тоже едва ли будет.

В том, что за восстановление Украины придется расплачиваться именно России, ни у кого нет никаких сомнений

В качестве альтернативы этому решению некоторое время предлагалось обложить российский экспорт нефти высокими импортными пошлинами, деньги от сбора которых пошли бы на восстановление украинской экономики после окончания войны. Это хотя бы частично решило проблему поиска источника многомиллиардных инвестиций, которые будут необходимы для восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры. В том, что за восстановление Украины придется расплачиваться именно России, ни у кого нет никаких сомнений.

Судя по всему, принципиальное решение об использовании в этих целях замороженных в развитых странах активов Банка России и правительства РФ уже принято. Так что тактика "выжженной земли", которую российская армия использует при захвате украинских городов, в конечном итоге ударит по россиянам. Спешить с законодательным закреплением конфискации заблокированных 300 миллиардов долларов развитым странам особого смысла нет. Эта тема станет актуальной лишь когда на горизонте замаячит хоть какое-то подобие мира.

Пока же на повестке дня эффективность уже принятых ограничений и минимизация последствий от сокращения российского экспорта углеводородов, зерна и удобрений. С тем, что добровольно-принудительное сокращение российских поставок на мировые сырьевые рынки создает ряд угроз для европейской и мировой экономики, давно уже никто не пытается спорить. И ничего хорошего от предстоящей зимы ждать не приходится. Энергетический и продовольственный кризис уже развиваются полным ходом. Однако и о смягчении санкций речи в нынешних обстоятельствах быть не может. Для Европы Путин куда страшнее высоких цен на бензин и продовольствие.