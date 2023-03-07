"Отправил Магнитского в СИЗО, где его убили". Кто будет судить Кара-Мурзу

Командование украинской армией назвало имя попавшего в плен украинского солдата, который перед расстрелом произнес "Слава Украине!";
Ставка Верховного главнокомандующего ВСУ решила продолжать операцию по обороне Бахмута;
Почему мобилизованные российские военнослужащие так боятся оказаться в подразделениях "народной милиции ДНР";
Судить Владимира Кара-Мурзу будет судья, причастный к смерти Сергея Магнитского;
В Украине вынесен заочный приговор Светлане Тихановской и другим членам Координационного совета белорусской оппозиции.
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