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Время Свободы

"Отправил Магнитского в СИЗО, где его убили". Кто будет судить Кара-Мурзу

Информационный дайджест "Время Свободы", 7 марта

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Время Свободы - Темы дня 7.03.2023
by Радио Свобода

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Командование украинской армией назвало имя попавшего в плен украинского солдата, который перед расстрелом произнес "Слава Украине!";

Ставка Верховного главнокомандующего ВСУ решила продолжать операцию по обороне Бахмута;

Почему мобилизованные российские военнослужащие так боятся оказаться в подразделениях "народной милиции ДНР";

Судить Владимира Кара-Мурзу будет судья, причастный к смерти Сергея Магнитского;

В Украине вынесен заочный приговор Светлане Тихановской и другим членам Координационного совета белорусской оппозиции.

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