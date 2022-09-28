"Отсрочку от мобилизации" искали в "Яндексе" более полумиллиона раз

За неделю, на которой в России была объявлена мобилизация, пользователи российского интернет-поисковика "Яндекс" в шесть раз чаще искали способы уехать из России и в семь раз чаще – информацию о протестах, чем неделей ранее. Запросы, связанные с уклонением от мобилизации, вбивали в строку поиска более полумиллиона раз. Статистику поисковика проанализировал проект Re: Russia.
С 19 по 25 сентября 2022 года запросы со словом "протест" превысили 261 тысячу – почти в два раза больше, чем сразу после вторжения России в Украину. Стратегию бегства, согласно статистике "Яндекса", рассматривали около 140 тысяч раз – почти столько же, сколько на пике в начале марта. Запрос "уехать из России" вбивали чаще, чем "эмиграция" – в марте было наоборот.
Само слово "мобилизация" с момента его официального появления в публичном дискурсе искали более 33 миллионов раз, словосочетание "против мобилизации" – более 265 тысяч раз. Способы избежать мобилизации интересовали пользователей "Яндекса" как минимум 640 тысяч раз.
Более 11,6 миллиона интернет-запросов содержали слово "война" – больше было только в первые две недели российского вторжения в Украину. "Спецоперацию" искали почти в десять раз реже, чем "войну", но максимально много с момента объявления её президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.
- Пики запросов со словом "путин" зафиксированы после объявления Путиным войны в Украине и мобилизации россиян на войну: тогда его вбивали почти в пять раз чаще, чем в среднем за недели между этими событиями.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- После объявления о мобилизации в России участились случаи поджогов военкоматов и зданий администраций, тысячи людей выходят на акции протеста – их разгоняют и задерживают, ещё тысячи стремятся уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки.
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