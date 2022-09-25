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Полиция разогнала митинг против мобилизации в Махачкале

Кадр видеозаписи с места событий

Полиция в Махачкале 25 сентября разогнала митинг против мобилизации, объявленной на неделе президентом России Владимиром Путиным. В акции в центре города возле кукольного театра участвовали не менее 100 человек, задерживаемые вступали в столкновения с полицией, передаёт Кавказ.Реалии.

Участники митинга, среди которых много женщин, кричали "Нет войне!" и "Наши дети – не удобрение!" Полиция задерживала некоторых из них, часть протестующим удалось отбить, следует из видеозаписей очевидцев.

Полиция действовала жёстко, на видео с места событий видны удар полицейского по лицу одной из демонстранток и нападение подполковника полиции на задержанного, которого конвоировали двое полицейских. Также опубликован видеофрагмент, на котором мужчина в штатском стреляет в воздух на площади, где собрались женщины и дети.

Задержания были массовыми, передаёт телеграм-канал "Горец", но точное число задержанных на момент публикации новости неизвестно. Из фотографии "Кавказкоского узла" следует, что к 8 вечера по Москве площадь у Театра кукол была зачищена, там дежурят сотрудники силовых органов.

В воскресенье массовые протесты против мобилизации начались сразу в нескольких национальных республиках. Издание "Агентство" отмечает, что основной состав протестующих в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии составили женщины — матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

  • Глава Дагестана Сергей Меликов днём 25 сентября призвал "исправить ошибки" мобилизации. По его словам, в армию не должны попасть студенты, отцы многодетных семейств и "ребята, никогда не державшие в руках автомат". 24 сентября глава Якутии Айсен Николаев заявил, что "ошибочно мобилизованных" необходимо возвращать из армии. Глава КБР Казбек Коков на момент публикации новости на протесты не отреагировал.
  • Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации был опубликован 21 сентября. Заявляется, что в армию будут отправлены до 300 тысяч резервистов. Однако численность предполагаемого призыва в открытой части указа не раскрывается.
  • Издание "Вёрстка" утверждает со ссылкой на источники, что в России может быть введено военное положение. Такой план два источника, близких к Кремлю, назвали "нежелательным, но возможным". Введение такого режима приведёт, в частности, к ужесточению запрета массовых акций протеста.

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