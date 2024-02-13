Отстранение хоккейных команд России и Беларуси продлено

Совет Международной федерации хоккея продлил ещё на один год отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований.

"На основе тщательного анализа совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25", - говорится в пресс-релизе международной федерации.

Сборные России и Беларуси уже пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 года и теперь пропустят и чемпионат-2024. Кроме того, Беларусь не сможет принять участие в финальном раунде отбора на Олимпийские игры 2026 года, который пройдет в августе.