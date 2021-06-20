"Отца Европы" Робера Шумана могут признать святым

Папа Римский Франциск подписал указ о признании "героических добродетелей" Робера Шумана, бывшего премьера и министра иностранных дел Франции, который считается одним из основоположников идеи Европейского Союза. Католическая церковь будет почитать Шумана в статусе "досточтимого". Это может стать первым шагом на пути его причисления к лику святых - канонизации, сообщает Би-би-си.

Робер Шуман в первые годы после Второй мировой войны, когда он занимал высокие государственные посты, сыграл большую роль в создании институтов, которые легли в основу современного ЕС, и в достижении исторического примирения между Францией и Германией.

9 мая 1950 года - сейчас этот день отмечается как День Европы он выступил с декларацией о необходимости создания единой организации стран - крупнейших производителей угля и стали, во избежание конфликтов между ними. На следующий год было создано Европейское объединение угля и стали с участием 6 стран, в том числе Германии и Франции. Впоследствии оно было преобразовано в Европейского экономическое сообщество ("Общий рынок"), прообраз нынешнего ЕС. Шуман участвовал также в создании НАТО. Он умер в 1963 году, уже при жизни заслужив почётный титул "отца Европы".

Французский политик был верующим католиком, его канонизации долгое время добиваются прихожане города Мец. Для причисления к лику блаженных - следующей "ступеньки" на пути к канонизации - необходимо официальное признание церковью того, что молитвы, обращённые к тому или иному лицу после его смерти, привели к чуду. За этим может последовать канонизация, для которой, как правило, нужны свидетельства о ещё одном посмертном чуде.