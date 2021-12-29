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Отца Ивана Жданова вновь поместили в СИЗО

Юрий Жданов в суде (Архивное фото)

Отца политика Ивана Жданова – Юрия Жданова – вновь поместили в СИЗО. Ему вменяют "нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении". Ранее в среду он был задержан полицией. Об этом сообщил Иван Жданов в социальных сетях.

19 декабря суд приговорил Юрия Жданова к трём годам лишения свободы условно. По версии следствия, Жданов во время работы в администрации поселка Искателей Ненецкого округа рекомендовал выдать местной жительнице квартиру по договору социального найма. Позже оказалось, что женщина уже получала материальную помощь. Обвинение заявляло, что у Жданова были хорошие отношения с Юлией Ветровой и её матерью, которой чиновники рекомендовали выдать квартиру. Сам Жданов отрицает это.

  • Уголовное дело против Юрия Жданова появилось практически сразу после того, как его сын – Иван Жданов – уехал из России на фоне преследований сторонников Алексея Навального. Иван Жданов считает, что уголовное дело против отца возбудили из-за его работы в команде Навального. Юрий Жданов рассказывал Север.Реалии, что не винит сына в произошедшем.
  • Во время следствия Юрий Жданов около полугода находился в СИЗО, где у него ухудшилось состояние здоровья. В итоге Жданова из изолятора отправили в больницу, но отказались переводить под домашний арест.

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