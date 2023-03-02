Отца отправили под домашний арест за антивоенный рисунок дочери

Суд в городе Ефремов Тульской области отправил под домашний арест до 27 марта Алексея Москалёва, отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Об этом сообщил адвокат от "ОВД-Инфо" Владимир Билиенко.

Москалёв проходит подозреваемым по делу о так называемой повторной дискредитации армии.

Его задержали вчера после обыска. В пятницу, 3 марта, органы опеки должны привезти к Москалёву его дочь Машу. Отец воспитывает её один.

В конце февраля "Спектр" и "ОВД-Инфо" выпустили материал, в котором рассказали о том, что в конце прошлого года на Москалёва завели уголовное дело о так называемой дискредитации российской армии из-за поста в соцсети "Одноклассники".

В поле зрения полиции он попал после того, как его вызвали в школу из-за рисунка его дочери. Школьница нарисовала женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, которые летят со стороны России. Учительница рисования рассказала о рисунке директору учебного заведения.

На самого Москалёва ранее составляли протокол по статье о дискредитации российской армии из-за комментария под видео про российских военных в "Одноклассниках". Суд оштрафовал Москалёва на 32 тысячи рублей.

В конце декабря против жителя Ефремова возбудили уголовное дело по уголовной статье из-за антивоенного поста в "Одноклассниках". Москалёву грозит до трёх лет лишения свободы.

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