На жителя Тульской области завели дело за антивоенную позицию его дочери

В Тульской области на жителя города Ефремова Алексея Москалёва в конце прошлого года завели уголовное дело о так называемой дискредитации российской армии из-за поста в соцсети "Одноклассники". Об этом говорится в совместном материале "ОВД-Инфо" и издания "Спектр".

Москалёву 53 года. Он один воспитывает дочь-подростка и занимался в Ефремове разведением декоративных птиц. По его словам, он попал в поле зрения полиции в апреле прошлого года. Тогда его вызвали в школу из-за рисунка ребёнка. Девочка нарисовала женщину, которая стояла у флага Украины и загораживала ребенка от ракет, которые летят со стороны России.

Учительница рисования рассказала о рисунке директору учебного заведения. К школе в тот день приехали полицейские и спрашивали имя у всех учеников на выходе, но дочь Москалёва прошла мимо них.

На следующий день шестиклассница пришла в школу с отцом. Туда приехали сотрудники службы опеки и полицейские. Отца с дочерью увезли в отдел. Там на Москалёва составили протокол о так называемой дискредитации российской армии из-за комментария под видео про российских военных в "Одноклассниках". Суд оштрафовал Москалёва на 32 тысячи рублей.

Через день после визита полицейских в школу приехали сотрудники ФСБ и провели с Москалёвым, который вновь пришёл с дочерью в школу, беседу. По словам отца, работники спецслужбы рассказали ему, что он неправильно воспитывает дочь. Они также пригрозили отнять дочь и отправить отца в тюрьму.

В конце декабря к Москалёву домой пришли с обыском и увезли его на допрос в ФСБ, где его избили.

Поскольку жителя Ефремова уже привлекали по статье о дискредитации, против него возбудили дело по аналогичной уголовной статье из-за антивоенного поста в "Одноклассниках". Москалёву грозит до трёх лет лишения свободы.

Дочь Москалёва после обыска увезли в детский приют. Отец забрал её на следующий день. Меру пресечения в рамках дела ему не назначили. Москалёв после возбуждения дела раздал птиц, и уехал с дочерью из города.

Это не первый случай преследования школьников, которые не поддерживают войну России с Украиной. По данным "ОВД-Инфо", в 2022 году восемь уголовно преследуемых за антивоенную позицию были несовершеннолетними. Точной статистики травли и преследования школьников за несогласие с политикой государства нет.

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