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ФСБ угрожает больному школьнику в петербургском СИЗО

16-летний школьник Егор Балазейкин, находящийся в СИЗО в Санкт-Петербурге, получает от сотрудников угрозы избиением и изнасилованием. Подростка обвиняют в двух попытках поджога военкоматов. Как несовершеннолетний, Егор не должен находиться в СИЗО. Кроме того, он страдает серьёзным хроническим заболеванием, которое требует постоянного лечения.

Егор Балазейкин был задержан в конце февраля в городе Кировск по обвинению в попытке поджога военкомата. Изначально ему вменяли статью о хулиганстве, но затем обвинение было переквалифицировано на попытку террористического акта. Позже на школьника завели второе уголовное дело - тоже о попытке поджога военкомата, но уже в Санкт-Петербурге.

Подросток признал, что бросал в окна военкоматов самодельные "коктейли Молотова". Ни один из них не загорелся. Балазейкин занимает антивоенную позицию. "Мне очень жаль, но я по-другому поступить не мог. Если бы я не высказал свой протест, я бы тогда повесился. Видя, сколько людей гибнет и собственное ощущение бессилия, потому что ты ничего не можешь сделать," - цитирует слова школьника его мать Татьяна Балазейкина. Она считает, что на её сына эмоционально повлияла смерть его родного дяди, который входил в состав российского добровольческого батальона БАРС и погиб в Украине в июне прошлого года.

Сейчас, со слов Егора, сотрудники ФСБ, приходящие к нему в СИЗО, угрожают избить его, изнасиловать или отправить в психиатрическую больницу.

Кроме того, мать подростка сообщила, что Егор страдает хроническим аутоиммунным гепатитом. Без постоянного медицинского наблюдения и лечения заболевание может обостриться и привести к циррозу печени - состоянию, опасному для жизни.

По статье о терроризме юноше может грозить до 15 лет лишения свободы.

Российские правоохранительные органы не комментировали ситуацию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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