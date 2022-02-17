Отца оппозиционера Ивана Жданова приговорили к трём годам колонии

Суд в Ненецком автономном округе изменил приговор отцу оппозиционера Ивана Жданова Юрию Жданову и заменил ему условное лишение свободы на реальный срок - три года в колонии.

Апелляцию на приговор подавала как защита, требовавшая освободить Юрия Жданова, так и сторона обвинения, которая настаивала на реальном сроке.

Иван Жданов был директором признанного в России экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией. Один из ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального. Уголовное дело против его отца появилось практически сразу после того, как Иван Жданов уехал из России на фоне преследований сторонников Навального. Иван Жданов считает, что уголовное дело против отца возбудили из-за его работы в команде Навального.

19 декабря 2021 года суд приговорил Юрия Жданова к трем годам лишения свободы условно. По версии следствия, Жданов во время работы в администрации поселка Искателей Ненецкого округа рекомендовал выдать местной жительнице квартиру по договору социального найма. Спустя год выяснилось, что эта семья ранее получала денежную компенсацию вместо жилплощади, и через суд сделку признали недействительной. Квартиру жительница вернула.

Жданов после приговора был освобождён, однако вскоре вновь взят под стражу. Утверждалось, что он уехал в Нижегородскую область до конца срока обжалования приговора, не получив разрешения суда. Суд в Ненецком автономном округе отправил его в СИЗО. В апелляционном процессе он участвовал по телефону из СИЗО Архангельска.