Отца школьницы, которая устроила стрельбу в классе, отпустили из СИЗО

Брянский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий Дмитрию Афанаскину - отцу школьницы, устроившей стрельбу в школе. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

7 декабря 14-летняя дочь Афанаскина принесла с собой в класс помповое ружье, из которого выстрелила несколько раз, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница погибла.

Дмитрия Афанаскина задержали и обвинили в небрежном хранении оружия — а также в доведении до самоубийства. Следствие полагает, что отец применял к Алине и её сестре-близнецу физическое и психологическое насилие.

Афанаскин признал вину в небрежном хранении оружия, но обвинения в доведении дочери до самоубийства категорически отверг.

10 декабря суд отправил Афанаскина в СИЗО на два месяца. Решение суда было оспорено в областном суде как стороной защиты, так и прокуратурой.

Суд также арестовал до 6 февраля охранницу школы Галину Черткову и директора "Агентства Экскалибур" Сергея Поддубного. Его предприятие обеспечивало охрану учебного заведения. Директора гимназии по административно-хозяйственной работе Ларису Католикову обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности гибель людей, и отправили под домашний арест.