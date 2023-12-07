Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии

Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе в Брянске. Погибла одноклассница нападавшей, стрелявшая совершила самоубийство, подтвердили в региональном МВД. Ещё четверо получили ранения, один из пострадавших школьников находится в реанимации.

Стрельба произошла в гимназии №5. По сведениям ТАСС, 14-летняя школьница пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. Сообщается, что это было ружьё её отца. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал, что ученица пронесла дробовик в тубусе, и опубликовал фото.

Издание "7x7" со ссылкой на местные чаты пишет, что подозреваемая опоздала на урок, вошла в класс и сделала пять выстрелов из дробовика. О мотивах нападения точных сведений нет. По информации местных телеграм-каналов, подозреваемая долгое была объектом травли со стороны одноклассников. Версию конфликта со сверстниками в качестве основной рассматривают и правоохранительные органы.

Учеников эвакуировали из школы. Здание оцеплено. На месте происшествия работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.